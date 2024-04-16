"Скоро буде нова війна": переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова передбачила, що партнери України і далі не поспішатимуть надавати Україні допомогу, проте вона вважає, що "скоро буде нова війна", яка не стосуватиметься нашої держави.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Україна закінчить війну без допомоги. Вона передбачила, що "скоро може бути нова війна" у світі.

"Скоро буде нова війна і це вже буде не наша історія. Це стосуватиметься наших так званих партнерів. Хай на своїй шкурі відчують, що це таке. Може, змінять своє ставлення", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала подію, яка ознаменує перемогу України.

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