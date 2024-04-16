Законопроєкт про мобілізацію направили Зеленському на підпис

У Верховній Раді повідомляли, що частина норм почне діяти одразу після підписання документу, а деякі - за місяць.

У вівторок, 16 квітня, законопроєкт про внесення змін у мобілізаційний процес направили президенту України Володимиру Зеленському на підпис.

Про це стало відомо із сайту парламенту.

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Відповідно до інформації, опублікованій на сайті Верховної Ради, напередодні, 15 квітня, документ про мобілізацію підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. На підпис спікеру законопроєкт був направлений 12 квітня.

Варто зауважити, що заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко 14 квітня зауважив, що після підпису Володимира Зеленського частина норм почне діяти одразу, а деякі - за місяць.

Нагадаємо, у Верховній Раді повідомили, коли Зеленський може підписати законопроєкт про мобілізацію.

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