Як залишити Росію без ракет: експерт зробив сенсаційну заяву

У РФ немає своїх мікрочипів, контролерів чи іншої мікроелектроніки навіть наближеної до західних якості та параметрів.

Якщо Росії повністю перекрити доступ до західних технологій, вже за тиждень вона не зможе виробляти зброю.

Про це в черговому випуску проєкту “Укрінформу” “Про війну” сказав Владислав Власюк, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.

“Якщо уявити, що просто зараз Росія перестала отримувати будь-які західні технології — через тиждень Росія не зможе випускати зброю. У них немає своїх мікрочипів, контролерів чи іншої мікроелектроніки — навіть наближеної якості та параметрів”, — зазначив Власюк.

Нагадаємо, Китай постачає до Росії товари військового призначення. Зокрема, йдеться про двигуни для крилатих ракет і безпілотників, обладнання для виробництва балістичних ракет та мікросхеми, необхідні для військової техніки.

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