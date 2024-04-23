Удар по Днепропетровщине: выросло число пострадавших (фото)

Пока известно уже о восьми пострадавших.

Выросло число пострадавших в результате ракетного удара по Днепровскому району Днепропетровщины 23 апреля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, по состоянию на данный момент известно уже о восьми пострадавших.

В частности, с ранениями в тяжелом состоянии находится 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма.

Также пострадали трое мужчин – 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое из них – в больнице.

Атаки на Никопольщину

Кроме того, россияне продолжали обстреливать Никопольщину. За сегодняшний день враг 5 раз вел обстрелы из артиллерии. Более 15 раз ударил дронами-камикадзе. И трижды сбрасывал снаряды из БпЛА.

Обстрелы пелись по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельским громадам. Пострадали два человека.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди поврежденного – админздание, инфраструктурный объект, магазин, авто. Задел газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.

Фото последствий сегодняшнего удара по Днепропетровщине