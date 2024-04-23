США готують пакет зброї для України на мільярд доларів: що до нього увійде – Reuters

Зокрема, пакет може містити снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем та боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу Stinger.
США планують виділити Україні один мільярд доларів військової допомоги, щойно законопроєкт про допомогу на 60 млрд, ухвалений у Палаті представників Конгресу, підпише президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела серед чиновників США.
До цього пакету допомоги мають увійти:
- транспортні засоби,
- боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу Stinger,
- снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем,
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм,
- протитанкові ракети для TOW і Javelin.
Також ЗСУ, ймовірно, отримають іншу зброю, яку "можна негайно використовувати на полі бою", розповіли співрозмовники Reuters.
Напередодні пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що у США можуть і не надати Україні зброю і техніку на всю суму, передбачену в законопроєкті щодо допомоги Україні.
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