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США готують пакет зброї для України на мільярд доларів: що до нього увійде – Reuters

США готують пакет зброї для України на мільярд доларів: що до нього увійде – Reuters

Білий дім / Фото: Associated Press

Зокрема, пакет може містити снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем та боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу Stinger.

США планують виділити Україні один мільярд доларів військової допомоги, щойно законопроєкт про допомогу на 60 млрд, ухвалений у Палаті представників Конгресу, підпише президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела серед чиновників США.

До цього пакету допомоги мають увійти:

  • транспортні засоби,
  • боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу Stinger,
  • снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем,
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм,
  • протитанкові ракети для TOW і Javelin.

Також ЗСУ, ймовірно, отримають іншу зброю, яку "можна негайно використовувати на полі бою", розповіли співрозмовники Reuters.

Напередодні пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що у США можуть і не надати Україні зброю і техніку на всю суму, передбачену в законопроєкті щодо допомоги Україні.

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