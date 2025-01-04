Втрати Росії на фронті станом на 4 січня: Генштаб оновив дані

Протягом минулої доби ліквідовано ще 1510 загарбників.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 4 січня склали 794 760 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до сьогодні орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 794760 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9679 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23) од,
- артилерійських систем – 21578 (+23) од,
- РСЗВ – 1257 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21356 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3006 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерни – 32843 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).
Раніше військовий експерт заявив, що війна в Україні може тривати ще не менше трьох років.
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