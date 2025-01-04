Втрати Росії на фронті станом на 4 січня: Генштаб оновив дані

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 4 січня склали 794 760 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до сьогодні орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 794760 (+1510) осіб,

танків ‒ 9679 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23) од,

артилерійських систем – 21578 (+23) од,

РСЗВ – 1257 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21356 (+107),

крилаті ракети ‒ 3006 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерни – 32843 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше військовий експерт заявив, що війна в Україні може тривати ще не менше трьох років.

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