День ангела 4 січня: кого та як вітати з іменинами

4 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 січня

4 січня 2025 року привітайте з іменинами Артема, Дениса, Миколу, Олександра, Остапа, Павла, Семена, Станіслава, Степана, Якова.

Артем — давньогрецьке походження, означає "неушкоджений". В дитинстві допитливий і має спрагу до знань. В дорослому віці стає самодостатнім, незалежним.

Денис — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений Діонісу". В дитинстві позитивний і активний. В дорослому віці стає оптимістичним, жартівливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві непохитний і дуже спокійний. В дорослому віці стає суперечливим, може бути добрим, але й жорстоким одночасно.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві напористий і сміливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, прагне до лідерства.

Остап — давньогрецьке ім'я, означає "стійкий". В дитинстві артистичний, любить вчитися. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим, багато чого домагається у житті.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві ніжний і добрий. В дорослому віці стає допитливим, товариським, високоморальним.

Семен — давньоєврейське походження, означає "почутий Богом в молитві". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає прямолінійним, незлобивим.

Станіслав — слов'янське ім'я, перекладається як "славний своїм табором". В дитинстві вразливий, наївний. В дорослому віці стає образливим, має надмірне самолюбство.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві володіє хорошою пам'яттю, добре вчиться. В дорослому віці стає простим, доброзичливим.

Яків — давньоєврейське походження, означає "другий за народженням". В дитинстві доброзичливий, активний. В дорослому віці стає надто довірливим, турботливим.

День ангела 4 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 січня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, надихає на нові звершення та дарує силу долати всі труднощі. Бажаю щастя, здоров'я, миру та гармонії у твоєму житті!

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У цей святковий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел-хранитель завжди стояв на сторожі твого добробуту, допомагав у скрутні моменти й наповнював твоє серце радістю. Нехай удача супроводжує тебе у всіх починаннях, а віра зміцнює дух!

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З днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі, що ти під особливим захистом і турботою. Бажаю, щоб твоє життя було світлим, як промінь сонця, і щоб добро завжди знаходило дорогу до тебе!

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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай твій ангел-хранитель буде твоїм провідником до щастя, радості та успіху. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений теплом, любов’ю і щирістю!

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У день твого ангела бажаю, щоб твоє життя було благословенним, як сьогоднішнє свято. Нехай здоров'я, мир і добробут панують у твоїй оселі, а ангел завжди береже від усього злого. Радості тобі та гармонії!

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