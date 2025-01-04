День ангела 4 января: кого и как поздравлять с именинами

4 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 4 января

4 января 2025 поздравьте с именинами Артема, Дениса, Николая, Александра, Остапа, Павла, Семена, Станислава, Степана, Якова.

Артем – древнегреческое происхождение, означает "невредимый". В детстве любознателен и жаждет знаний. Во взрослом возрасте становится самодостаточным, независимым.

Денис — древнегреческое имя, переводится как "посвящённый Дионису". В детстве положительный и активный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, шутливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как "победитель народов". В детстве непреклонен и очень спокоен. Во взрослом возрасте становится противоречивым, может быть хорошим, но и жестоким одновременно.

Александр – древнегреческое происхождение, означает "защитник". В детстве напористый и смелый. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, стремится к лидерству.

Остап – древнегреческое имя, означает "устойчивый". В детстве артистичен, любит учиться. Во взрослом возрасте становится упорным, целеустремленным, многое добивается в жизни.

Павел — латинские корни, толкуется как "младший". В детстве нежный и добрый. Во взрослом возрасте становится любознательным, общительным, высоконравственным.

Семен — древнееврейское происхождение, означает "услышанный Богом в молитве". В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, незлобивым.

Станислав — славянское имя, переводится как "славный своим лагерем". В детстве уязвим, наивен. Во взрослом возрасте становится оскорбительным, чрезмерным самолюбием.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как "венец". В детстве владеет хорошей памятью, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится простым, дружелюбным.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает "второй по рождению". В детстве дружелюбный, активный. Во взрослом возрасте становится слишком доверчивым, заботливым.

День ангела 4 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 4 января – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, вдохновляет на новые свершения и дарит силу преодолевать все трудности. Желаю счастья, здоровья, мира и гармонии в твоей жизни!

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В этот праздничный день хочу пожелать тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда стоял на страже твоего благополучия, помогал в трудные моменты и наполнял твое сердце радостью. Пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а вера укрепляет дух!

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С днем ангела! Пусть этот день напоминает тебе, что ты под особой защитой и заботой. Желаю, чтобы твоя жизнь была светлой, как луч солнца, и чтобы добро всегда находило путь к тебе!

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Поздравляю тебя с праздником! Пусть твой ангел-хранитель будет твоим проводником к счастью, радости и успеху. Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен теплом, любовью и искренностью!

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В день твоего ангела желаю, чтобы твоя жизнь была благословенной, как сегодняшний праздник. Пусть здоровье, мир и благополучие господствуют в твоем доме, а ангел всегда хранит от всего злого. Радости тебе и гармонии!

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