Потери России на фронте на 4 января: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки ликвидировано еще 1510 захватчиков.
Общие боевые потери российских окупантов на утро 4 января составили 794 760 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до сегодняшнего дня ориентировочно составили:
- личного состава – около 794760 (+1510) человек,
- танков ‒ 9679 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20093 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 21578 (+23) ед,
- РСЗО – 1257 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21356 (+107),
- крылатые ракеты ‒ 3006 (+3),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерны — 32843 (+73) ед,
- специальная техника – 3675 (+0).
Ранее военный эксперт заявил, что война в Украине может продолжаться еще не менее трех лет.
Читайте также:
- Курахово: враг захватил полностью и закрепился в частном секторе возле ТЭС – военный обозреватель
- Кремль будет добиваться капитуляции Украины и не собирается изменять условия окончания войны — ISW
- Переодеваются в гражданские и обходят позиции ВСУ: военный рассказал о действиях россиян в Торецке