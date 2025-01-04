Потери России на фронте на 4 января: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки ликвидировано еще 1510 захватчиков.

Общие боевые потери российских окупантов на утро 4 января составили 794 760 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до сегодняшнего дня ориентировочно составили:

личного состава – около 794760 (+1510) человек,

танков ‒ 9679 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20093 (+23) ед,

артиллерийских систем – 21578 (+23) ед,

РСЗО – 1257 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21356 (+107),

крылатые ракеты ‒ 3006 (+3),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны — 32843 (+73) ед,

специальная техника – 3675 (+0).

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее военный эксперт заявил, что война в Украине может продолжаться еще не менее трех лет.

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