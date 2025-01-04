Погода в Украине: синоптики обновили прогноз на субботу, 4 января

Сегодня, 4 января, в Украине ожидается прохладная погода. Будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщили в "Украинском гидрометеорологическом центре".

По данным синоптиков, ожидается небольшой снег, на востоке и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

В западных, а днем и северных и центральных областях порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура ночью будет составлять -1...-6 °С, днем от -3...+2 °С. В южной части и Луганской области ночью и днем будет 0...+5 °С, в Крыму до +8 °С.

В Карпатах ожидается снег, а температура в сутки составит -7...-12 °С.

На территории Киевской области 4 января ожидается облачная погода с прояснениями. Будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью будет составлять -1...-6 °С, днем -3...+2 °С.

В Киеве ночью прогнозируют -1...-3°С, днем около 0°С.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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