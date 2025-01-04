Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на суботу, 4 січня

Сьогодні, 4 січня, в Україні очікується прохолодна погода. Буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в "Українському гідрометеорологічному центрі".

За даними синоптиків, очікується невеликий сніг, а на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

У західних, а вдень і в північних та центральних областях пориви вітра до 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме -1...-6 °С, вдень від -3...+2 °С. У південній частині та в Луганській області вночі та вдень буде 0...+5 °С, в Криму до +8 °С.

У Карпатах очікується сніг, а температура впродовж доби становитиме -7...-12 °С.

На території Київської області 4 січня теж очікується хмарна погода з проясненнями. Буде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С.

У Києві вночі прогнозують -1...-3 °С, вдень близько 0 °С.

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