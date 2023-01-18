Якщо вимкнули воду: як випрати одяг в машинці без водопроводу

Навіть у разі, коли раптово вимкнули воду, ви можете випрати одяг в пральній машині. Як це зробити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо вода не подається у пральну машину з водопроводу, її можна залити вручну, щоб терміново випрати свої речі. Звичайно, в такому разі потрібно дотримуватися певних правил.

Якщо у вас просто ще не підключена нова пральна машина, варто спочатку подбати про зливання води. Під час прання можна просто закріпити шланг на раковині або покласти його в ванну. Якщо ж вимкнули воду, але пральна машина підключена, цей крок пропускається.

Далі у барабан завантажується одяг, а дверцята щільно закриваються. Вам знадобиться відро води. Бажано, щоб вона була теплою (можна трішки підігріти на плиті), але пральна машина сама нагріє рідину до тієї температури, яка буде виставлена.

Після цього обирається режим прання і запускається машинка. Вона відразу почне гудіти — це означає, що пральна машинка намагається набрати воду, без якої просто не запустить процес. Тепер прийшов час додати рідини. Зробити це можна за допомогою кружчи або пляшки до 1 літра. З відра набирається вода і досить швидко (щоб техніка не "запідозрила", що щось не так), але так, щоб не сильно облити машинку з зовнішньої сторони, заливається у відсік для порошку. Сам порошок при цьому повинен повністю вимитися всередину.

Поки наливається вода, не забувайте стежити, чи машинка все ще гуде. Гудіння буде продовжуватися, поки техніка набирає потрібну кількість води для прання. Потім ці звуки припиняться і процес запуститься.

Поки відбувається прання, машинку можна залишити в спокої. Далі важливо знову повернутися до неї, щоб долити воду для полоскання. Наприклад, якщо вибирати "Швидке прання", то полоскати одяг машинка почне вже через 8-10 хвилин після запускання.

Заливати воду для полоскання потрібно тим же способом, що і раніше. Однак цього разу води знадобиться більше.

Якщо ви обрали режим прання, який передбачає додаткове полоскання, доведеться заливати рідину ще раз. Якщо ж ні — пральна машина сама зіллє воду і розпочне віджимати речі.