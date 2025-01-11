На Волині прихильник УПЦ МП у школі побив священника ПЦУ: деталі конфлікту

Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав, бо йому не сподобалося, що отець завітав до місцевого ліцею.

У Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархату – батько одного з учнів.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Конфлікт сталвся в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю. Протоієрей ПЦУ Роман Гула окроплював житла своїх парафіян йорданською водою. Також дирекція запросила його до місцевого ліцею теж здійснити обряд.

"Основна частина ліцеїстів – це діти православних. Але оскільки навчаються й діти п’ятдесятників, ми запитали, чи ніхто не буде проти. Хто не хотів – просто на кілька хвилин вийшли в коридор", – розповідає священник ПЦУ.

За його словами, дітям було дуже цікаво, бо таке дійство у школі відбувалося вперше.

Коли священник вийшов із класу, на нього з кулаками накинувся батько одного з учнів, який виявився прихильником Московського патріархату. Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав.

"Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно і жодними словами його не вдавалося вгамувати", – каже отець Роман.

Потому на вулиці зібралося близько тридцяти прихильників Московського патріархату та чолі з їхнім "батюшкою". За словами священника ПЦУ, люди почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати.

Після цієї події священник звернувся до медиків, оскільки після ударів боліла голова. Також він написав заяву в поліцію.

"У нас складна ситуація в селі. Хоча більшість підтримує ПЦУ і майже три роки тому громада вирішила приєднатися до Православної Церкви України, невелика частина місцевих досі зомбована й підтримує московську церкву. Ми досі не можемо зайти у наш храм", – розповідає священник ПЦУ.

Волинська єпархія ПЦУ стверджує, що це – не перший релігійний конфлікт у цьому селі. Раніше на паркан оселі місцевої мешканки, у якому в той час перебував священник разом зі своєю дружиною та двома маленькими дітьми, у травні минулого року невідомі повісили гранату. На щастя, тоді ніхто не постраждав, на місці працювали сапери.

На офіційних ресурсах Волинської єпархії УПЦ МП станом на вечір 11 січня про подію не повідомляли. Поліція Волинської області інцидент також не коментувала.

Раніше повідомлялося, що на Волині священник УПЦ МП побив сестру загиблого героя.

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