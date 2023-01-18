Если отключили воду: как постирать одежду в машинке без водопровода

Даже если внезапно выключили воду, вы можете постирать одежду в стиральной машине. Как это сделать — читайте в материале ТСН.ua.

Если вода не подается в стиральную машину из водопровода, ее можно залить вручную, чтобы срочно постирать вещи. Конечно, в таком случае нужно соблюдать определенные правила.

Если у вас просто еще не подключена новая стиральная машина, следует сначала позаботиться о сливании воды. При стирке можно просто закрепить шланг на раковине или положить его в ванную. Если же выключена вода, но стиральная машина подключена, этот шаг пропускается.

Далее в барабан загружается одежда, а дверца плотно закрывается. Вам понадобится ведро воды. Желательно, чтобы она была теплой (можно немного подогреть на плите), но стиральная машина сама нагреет жидкость до температуры, которая будет выставлена.

После этого выбирается режим стирки и запускается машинка. Она сразу начнет гудеть – это значит, что стиральная машинка пытается набрать воду, без которой просто не запустит процесс. Теперь пришло время добавить жидкости. Сделать это можно с помощью кружки или бутылки до 1 литра. Из ведра набирается вода и достаточно быстро (чтобы техника не "заподозрила", что что-то не так), но так, чтобы не сильно облить машинку с наружной стороны, заливается в отсек для порошка. Сам порошок должен полностью вымыться внутрь.

Пока наливается вода, не забывайте следить, машинка все еще гудит. Гудение будет продолжаться, пока техника набирает нужное количество воды для стирки. Затем эти звуки прекратятся и процесс запустится.

Пока происходит стирка, машинку можно оставить в покое. Далее важно снова вернуться к ней, чтобы долить воду для полоскания. Например, если выбирать "Быструю стирку", то полоскающая одежда машинка начнет уже через 8-10 минут после запускания.

Заливать воду для полоскания нужно тем же способом, что и раньше. Однако в этот раз воды понадобится больше.

Если вы выбрали режим стирки, предусматривающий дополнительное полоскание, придется заливать жидкость еще раз. Если нет — стиральная машина сама сольет воду и начнет отжимать вещи.