13 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

13 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют день музыки в парикмахерских.

Какой сегодня день

13 июля — День "Порадуйся, что ты ботан" День раю дураков, День музыки в парикмахерских.

День музыки в парикмахерских

13 июля каждого года мир отмечает неофициальный, но интересный и позитивный праздник — День музыки в парикмахерских. Событие основано в 2005 году в честь даты внедрения музыкального сопровождения во время парикмахерского работы, состоялось именно в этот день в 1945 году в США. Тогда американка Эдна Мэй Андерсон организовала женскую группу и движение ради развития музыки в парикмахерских.

Целью такого необычного праздника является привлечение человеческого внимания к истории внедрения музыки в парикмахерских и креативности данного решения.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Сафон, Филипп, Фома, Яков, Маргарита, Андрей, Генрих, Эрнест. .

Какой православный (христианский) праздник сегодня

13 июля православные чтят Собор святых апостолов.

12 апостолов

Праздник посвящен апостолам Петру, Андрею, Иакову, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левия Матвея, Якову Алфей, Иуде Фаддею, Симона Кананита, а также апостолу Матфею, выбранном вместо Иуды Искариота.

За три года до распятия на кресте Иисус начал собирать себе учеников. Среди простого люда Он выбирал тех, кто не только мог сердцем понять глубину Его учения, но и донести до других Любовь к Богу, способных служить человечеству. Избранные Христом апостолы покинули своих родных и привычную жизнь и следовали за Ним, разделяя все трудности и страдания на нелегком пути к Истине и спасения рода человеческого.

После Вознесения Иисуса и восхождение на апостолов Святого Духа, они продолжили свое служение Сыну Божьему и разошлись с проповедями по всему миру, донося огонь Веры ко всем народам и племенам. Им пришлось немало пережить во время своего служения, и большинство из апостолов закончила жизнь мученической смертью.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если же в церковь не получается пойти, нужно дома прочитать молитву 12 апостолам.

В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

Приметы:

Кукушка кукует — лето будет длинное и теплое.

С этого дня лето катится зиме навстречу.

Сон с 12 на 13 июля может быть вещим и исполниться на девятый день. Если сновидения, увиденное днем 13 июля, вы уже видели раньше, то ждите его исполнения через семь недель.

Что нельзя делать в этот день

Это конец Петрова поста, поэтому можно уже есть все, что захочется. Но лучше не пить алкоголь, тем больше злоупотреблять им.

Церковь позволяет лишь немного вина и не советует проводить шумные застолья.

Ссориться, ругаться и сплетничать.

Отказывать кому-либо в помощи.

Выходить из дома без оберега.

Не нужно ходить в лес. Считается, что звери в это время могут вести себя агрессивно.

Чтобы не было плохого урожая в будущем году, нельзя есть овощи и фрукты нового урожая.

Назначать важные встречи в первой половине дня — скорее всего, они не принесут желаемого эффекта.

Что произошло в этот день

1772 — британский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1837 — королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.

1839 — денежная реформа в Российской империи, осуществлена министром финансов Е. Ф. Канкрин: введение расчета на серебро путем девальвации.

1870 — князь Отто фон Бисмарк разослал с Эмса по дворам Европы телеграмму с составленным им в унизительном для Французской империи духе "Эмским депешу". Через 6 дней Французская империя объявила Королевству Пруссия войну, в которой уже в январе 1871 году потерпела поражение.

1908 — в Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые приняли участие женщины

1920 — создано общество Красного Креста Украины.

1923 — Британский парламент одобрил внесенный леди Астор закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

1938 — первый телетеатр открылся в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Сам спектакль происходила этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.

1944 — начало битвы под Бродами (между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС "Галичина", и советскими войсками 1-го Украинского фронта).

1949 — Папа Римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступил в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.

1964 — Китайская Народная Республика обвинила Хрущева в капиталистических методах управления страной.

1973 — выходит первый альбом группы "Queen".

1985 — на соревнованиях в Париже Сергей Бубка впервые преодолел в прыжках с шестом высоту 6 метров.

Кто родился в этот день

1527 — Джон Ди, английский математик и географ, королевский астролог, первый переводчик на английском языке Евклидовой "Геометрии".

1874 — Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель, адвокат, доктор права

1918 — Аскари, итальянский гонщик Формулы-1, чемпион мира в "Формуле-1" 1952 и 1953.

1922 — Мария Виноградова, киноактриса.

1923 — Михаил Пуговкин, советский киноактер ( "Свадьба в Малиновке", "Спортлото-82", "Иван Васильевич меняет профессию").

1938 — Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии.

УНИАН

1939 — Мовчан Павел Михайлович, украинский писатель, народный депутат Украины.

1942 — Харрисон Форд, американский актер ( "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Самолет президента", "Беглец").

1944 — Эрне Рубик, венгерский изобретатель; самый известный изобретение — кубик Рубика.

1963 — Вадим Козаченко, певец.

1976 — Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.

1988 — Хэ Пинпин, маленький человек в мире, ростом чуть больше 74 сантиметров.

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