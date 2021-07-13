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Анна Сафрончик в бикини показала стройную фигуру с разных ракурсов без фильтров

Дата публикации
Просмотры
328
Анна Сафрончик в бикини показала стройную фигуру с разных ракурсов без фильтров

instagram.com/annasafroncik

Знаменитость не оставила равнодушными фанатов.

Итальянская актриса и внучка украинского хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новой порцией фотографий из Греции.

Так, в фотоблоге звезда сериала "Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу" запостила серию пляжных снимков. На них 40-летняя знаменитость появилась на фоне моря в белом бикини.

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

Сафрончик покрутилась перед камерой и показала роскошную фигуру с разных ракурсов. В частности, артистка засветила упругие ягодицы.

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

В посте Анна отметила, что опубликовала фотографии без фильтров.

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

Со своей стороны, пользователи оценили и купальник, и фигуру красавицы. В комментариях фолловеры писали, что актриса в прекрасной форме.

  • Красивое белье, а ты с каждым днем красивее
  • Невероятная
  • Какая стройная!
  • Утонченная красота

Напомним, ранее Анна Сафрончик в бикини показала идеальную фигуру. Актриса восхитила пляжным снимком.

Дата публикации
Просмотры
328
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