14 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечаются День беспорядка, Международный день небинарных людей, День столпотворения.

Какой сегодня день

14 июля — День беспорядка, Международный день небинарных людей, День столпотворения.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Ангелина, Дамиан, Петр, Камилия, Маркел, Кузьма, Никодим, Демьян.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

14 июля православные отмечают день памяти святых бессребреников и чудотворцев Дамиана и Космы (Демьяна и Кузьмы).

Косма и Дамиан

Братья Косма и Дамиан жили в III веке после Рождества Христова в Риме. Они рано осиротели. Их основным занятием была врачебное дело, в котором они достигли значительных успехов. Они не брали за свой труд никакой платы. Лечение бессребреники Косма и Дамиан сочетали с проповедью слова Божия.

Святых братьев оговорили завистники, и их вызвал к себе император Карина. Он потребовал, чтобы они отреклись от Христа и признали языческих богов, на что святые ответили решительным отказом. Именно в этот момент у императора сомкнуло шею и ее вправил один из братьев, император уверовал во Христа и отпустил их домой.

Братья пострадали от зависти врача, бывшего некогда их учителем. Этот врач заманил их в горы и там убил. После кончины святость врачей-бессребреников Космы и Дамиана была подтверждена многими чудесными знамениями милости Божией.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

14 июля люди собирали растения, которыми можно было красить ткань.

В народе 14 июля было связано с посиделками. Обычно столы накрывались вскладчину, в домах собирались гости, пели песни и веселились.

На Кузьму и Демьяна собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты.

В этот день крестьяне пропалывали огороды, чтобы избежать появления сорняков. Также был период сенокоса, поэтому люди не сидели дома, а работали в полях.

Считалось, что в этот день сами святые покровители спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые косы и грабли.

Приметы:

Западный ветер приносит дожди.

На деревьях появилось желтые листья, то до ранней осени.

Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видно тучи — будет сильная гроза.

Кузьма и Демьян пришли, на покос пошли.

Что нельзя делать в этот день

Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, исполнится только тогда, когда вы о нем забудете.

Сегодня нельзя ссориться и выяснять отношения.

Не стоит делать серьезные финансовые вложения или большие покупки. Отложите покупку дорогих вещей на потом — хорошо обдумайте, вам действительно это нужно.

На Кузьминки нельзя начинать ничего нового, пока не доделает старое.

Что произошло в этот день

1021 — митрополит Киевский Иоанн И торжественно открыл и прославил мощи святых русских князей Бориса и Глеба и установил день памяти их памяти.

1099 — участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим и вырезали почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сожгли мечети и синагоги.

1789 — парижане, восстали, взяли штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию. Национальный праздник Франции.

1894 — во Львове состоялся первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова). На 6-й минуте Владимир Хомицкий забил первый гол.

1933 — вышел первый мультфильм Макса Флейшера про моряка Попая.

1952 — американская компания "Дженерал моторс" объявила, что приступает к установлению в машинах первых в мире кондиционеров.

1976 — в Канаде была отменена смертная казнь.

2000 — Георгий Гонгадзе официально обратился к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько с письмом, в котором изложил факты о слежке за ним сотрудников милиции и неизвестных лиц.

Кто родился в этот день

1800 — Жан-Батист Дюма, французский химик.

1897 — Мирослав Ирчан, украинский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, издатель (ум. 1937).

1903 — Ирвинг Стоун, американский писатель.

1913 — Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-76; ум. 2006).

1943 — Иван Пуховой, украинский ученый, педагог, изобретатель.

1947 — Вячеслав Брюховецкий, украинский литературовед, педагог и общественный деятель, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия".

1952 — Джефф Линдсей, американский писатель, автор серии романов о серийном убийце Декстера Моргана.

1958 — Юрий Кононенко, украинский общественный деятель, заместитель председателя Объединения Украинской России и ФНКА украинский России.

1983 — Виталий Шумбарец, украинский прыгун на лыжах с трамплина.

1987 — Дмитрий Линько, народный депутат Украины, командир батальона "Святая Мария".

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