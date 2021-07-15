15 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

15 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День миротворцев.

Какой сегодня день

15 июля — Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев.

Всемирный день навыков молодежи

По данным Международной организации труда, молодые люди в 3 раза больше шансов стать безработными, чем взрослые. 1 из 5 молодых людей, или 125 млн, работают, но живут в крайней бедности.

Развитие навыков является основным средством дать молодым людям возможность сделать плавный переход к работе. В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла объявила 15 июля Всемирным Днем навыков молодежи. Цель этого дня — добиться более высоких социально-экономических условий для современной молодежи как средство решения проблем безработицы и занятости.

День украинских миротворцев

В мае 2013 года Верховная Рада Украины своим Постановлением определила 15 июля — Днем украинских миротворцев. Цель дня — чествование мужества, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций и обеспечения сохранности памяти миротворцев, погибших при исполнении обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Фотий, Генрих, Арсений и Мария.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

15 июля православные празднуют Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Положение Ризы Пресвятой Богородицы

В годы правления византийского императора Льва Великого братья кГальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом поселке близ Назарета они остановились на ночлег у одной старой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и фимиам. Женщина поведала, что хранит дорогую святыню — Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье.

Ризу перевезли в Константинополь в Влахернский храм.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

15 июля чествовали берегинь — мифических существ, которые жили в водоемах и оберегали род от неприятностей. Считалось, что 15 июля хранительницы оставляют воды рек и озер и сидят на деревьях. Поэтому, чтобы их задобрить, люди привязывали к их ветвей вышитые полотенца.

15 июля был в разгаре сенокос, поэтому люди активно работали в поле, а также заготавливали на зиму овощи — квасили огурцы и помидоры.

Хозяйки готовят на ужин вареники с вишней.

В этот день принято сажать березу возле дома — верили, что это дерево защищает людей и жилья от нечистой силы.

В это день девушки проводили любовные привороты.

Приметы:

Если сегодня выйти в поле, умыться родниковой водой и вытереться вышитым полотенцем, то можно улучшить здоровье;

Если птицы летают низко, то день будет дождливым.

Листья 15 июля желтое — будет ранняя зима.

Если на Берегиню запланировать завершения дела, то она непременно будет удачной.

Многие звезды в небе 15 июля — день будет ясным.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя работать в поле;

Нельзя шить и заниматься домашними делами;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

День рекомендуется провести дома, поэтому не планируйте дальние поездки.

Что произошло в этот день

1228 — папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.

1663 — во Львове король Ян II решил идти несколькими колоннами походом на Украину

1683 Огромная (по разным оценкам, 90-140-тысячная) Армия Османской империи обложила Вену.

1776 — открытие театра "Ла Скала".

1799 — французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар нашел в Египетском эялете, вблизи небольшого города Розетта (ныне Рашид), недалеко от Александрии, Розеттский камень.

1959 — на экраны США вышел фильм "Некоторые любят погорячее" с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях. Позже, в советском прокате, он шел под названием "В джазе только девушки".

1965 — конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

1975 — начало эксперимента "Союз-Аполлон".

1988 — на экранах США состоялась премьера первой части "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом.

1998 — первый прямой эфир Нового канала, считается днем рождения канала.

2002 — курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро). Единая европейская валюта достигла паритета с долларом впервые с февраля 2000 года.

2006 — запущен Twitter, сейчас стал одним из крупнейших платформ в мировых социальных сетях.

Кто родился в этот день

1606 — Рембрандт, голландский художник.

1814 — Павел Заблоцкий-Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 работ по хирургии и стоматологии, анестезиолог-новатор. Брат Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского.

1899 — Владимир Мартынец, украинский политический деятель, журналист, публицист, один из самых плодотворных авторов националистического движения.

1892 — Милена Рудницкая, украинский философ ..

1905 — Александр Хвыля, украинский актер ( "Кармелюк", "Морозко").

1917 — Роберт Конквест, британский историк, исследователь Голодомора.

1919 — Айрис Мердок, британская писательница.

1930 — Жак Деррида, французский философ и теоретик литературы.

1931 — Клайв Касслер, американский писатель.

1981 — Ференц Бернат, венгерский гитарист, композитор, кандидат искусствоведения, посол мира.

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