15 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День миротворцев.
Какой сегодня день
15 июля — Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев.
Всемирный день навыков молодежи
По данным Международной организации труда, молодые люди в 3 раза больше шансов стать безработными, чем взрослые. 1 из 5 молодых людей, или 125 млн, работают, но живут в крайней бедности.
Развитие навыков является основным средством дать молодым людям возможность сделать плавный переход к работе. В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла объявила 15 июля Всемирным Днем навыков молодежи. Цель этого дня — добиться более высоких социально-экономических условий для современной молодежи как средство решения проблем безработицы и занятости.
День украинских миротворцев
В мае 2013 года Верховная Рада Украины своим Постановлением определила 15 июля — Днем украинских миротворцев. Цель дня — чествование мужества, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций и обеспечения сохранности памяти миротворцев, погибших при исполнении обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Фотий, Генрих, Арсений и Мария.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
15 июля православные празднуют Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Положение Ризы Пресвятой Богородицы
В годы правления византийского императора Льва Великого братья кГальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом поселке близ Назарета они остановились на ночлег у одной старой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и фимиам. Женщина поведала, что хранит дорогую святыню — Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье.
Ризу перевезли в Константинополь в Влахернский храм.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- 15 июля чествовали берегинь — мифических существ, которые жили в водоемах и оберегали род от неприятностей. Считалось, что 15 июля хранительницы оставляют воды рек и озер и сидят на деревьях. Поэтому, чтобы их задобрить, люди привязывали к их ветвей вышитые полотенца.
- 15 июля был в разгаре сенокос, поэтому люди активно работали в поле, а также заготавливали на зиму овощи — квасили огурцы и помидоры.
- Хозяйки готовят на ужин вареники с вишней.
- В этот день принято сажать березу возле дома — верили, что это дерево защищает людей и жилья от нечистой силы.
- В это день девушки проводили любовные привороты.
Приметы:
- Если сегодня выйти в поле, умыться родниковой водой и вытереться вышитым полотенцем, то можно улучшить здоровье;
- Если птицы летают низко, то день будет дождливым.
- Листья 15 июля желтое — будет ранняя зима.
- Если на Берегиню запланировать завершения дела, то она непременно будет удачной.
- Многие звезды в небе 15 июля — день будет ясным.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя работать в поле;
- Нельзя шить и заниматься домашними делами;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- День рекомендуется провести дома, поэтому не планируйте дальние поездки.
Что произошло в этот день
- 1228 — папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.
- 1663 — во Львове король Ян II решил идти несколькими колоннами походом на Украину
- 1683 Огромная (по разным оценкам, 90-140-тысячная) Армия Османской империи обложила Вену.
- 1776 — открытие театра "Ла Скала".
- 1799 — французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар нашел в Египетском эялете, вблизи небольшого города Розетта (ныне Рашид), недалеко от Александрии, Розеттский камень.
- 1959 — на экраны США вышел фильм "Некоторые любят погорячее" с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях. Позже, в советском прокате, он шел под названием "В джазе только девушки".
- 1965 — конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.
- 1975 — начало эксперимента "Союз-Аполлон".
- 1988 — на экранах США состоялась премьера первой части "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом.
- 1998 — первый прямой эфир Нового канала, считается днем рождения канала.
- 2002 — курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро). Единая европейская валюта достигла паритета с долларом впервые с февраля 2000 года.
- 2006 — запущен Twitter, сейчас стал одним из крупнейших платформ в мировых социальных сетях.
Кто родился в этот день
- 1606 — Рембрандт, голландский художник.
- 1814 — Павел Заблоцкий-Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 работ по хирургии и стоматологии, анестезиолог-новатор. Брат Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского.
- 1899 — Владимир Мартынец, украинский политический деятель, журналист, публицист, один из самых плодотворных авторов националистического движения.
- 1892 — Милена Рудницкая, украинский философ ..
- 1905 — Александр Хвыля, украинский актер ( "Кармелюк", "Морозко").
- 1917 — Роберт Конквест, британский историк, исследователь Голодомора.
- 1919 — Айрис Мердок, британская писательница.
- 1930 — Жак Деррида, французский философ и теоретик литературы.
- 1931 — Клайв Касслер, американский писатель.
- 1981 — Ференц Бернат, венгерский гитарист, композитор, кандидат искусствоведения, посол мира.
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