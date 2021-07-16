16 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

16 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают День змей.

Какой сегодня день

16 июля — Всемирный день змей, День бухгалтера День постановления Декларации о суверенитете Украины.

Всемирный день змей

16 июля отмечается Всемирный день змеи, он был создан, чтобы помочь людям узнать больше об пресмыкающихся.

Сегодня на планете живут более 3460 видов змей. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов Атлантического и Тихого океана. Некоторые змеи ядовиты, но неядовитые представлены большим количеством видов. Размер большинства змей не превышает одного метра. Крупнейшие змеи на Земле — сетчатый питон и водяной удав анаконда.

В Украине насчитывается 11 видов змей. Из них только 3 вида являются ядовитыми — гадюка степная, гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Они занесены в Красную Книгу Украины. Также охраняются все виды полозов и медянка. Более того, в Украине проживает 2 вида ужей, которые не занесены в Красную книгу Украины, но их часто путают с гадюками.

Фото: Виктор Севидов

День принятия Декларации о суверенитете Украины

Документ о провозглашении государственного суверенитета Украины был принят Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990 года.

В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях".

В Декларации было положение о гражданстве, экономической самостоятельности Украины, намерении создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы, сформировать государственный бюджет, а при необходимости ввести собственную валюту и др.

Декларация признавала самостоятельность республики в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Родион, Константин, Марк, Михаил.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

16 июля православные чествуют мученика Якинт, святого Анатолия, патриарха Царьграда.

Мученик Якинт

Святой Якинт происходил из Кесарии Каппадокийской, что в Малой Азии, и жил в IV в. Юношей он прислуживал при дворе императора Траяна. Один слуга донес императору, что Якинт является христианином. Набожного юношу заставляли отречься Христовой веры, а когда он отказался, то начали мучить различными способами. Якинта заморили голодом в тюрьме 108 года. Его тело впоследствии перенесли в родной город и похоронили в семейном доме.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

16 июля — Маков день, Мокий и Демид. В целом, этот день считали несчастливым, поэтому, 16 июля старались не браться за новые дела.

Именно на Мокия крестьяне отправлялись собирать Мак.

Если же в Маков день начинался дождь, а дожди в этот период бывают часто, крестьяне на луга приводили своих детей, бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы Стожары дожди прогнали.

Приметы:

Мошки и комары вьются кругами — примета того, что в ближайшие семь дней установится хорошая погода

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину — к хорошей погоде

Комары летают роем — к хорошей погоде

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит спать до полудня, ведь наши предки верили, что таким образом можно проспать всю жизнь;

Не стоит оскорблять и обижаться на родных и близких по пустякам;

Сегодня не стоит быть равнодушными к нуждающимся;

16 июля не стоит брать ничего в долг, чтобы не провести целое лето в нищете.

Что произошло в этот день

1661 — стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты.

1736 — Гезлев заняла с помощью запорожских казаков Российская императорская армия.

1909 — основали компанию "Audi".

1912 — в Киеве в присутствии высшего руководства города и края состоялось торжественное открытие Бессарабского крытого рынка

1917 — принят ІІ Универсал Украинской Центральной Рады. Этим актом провозглашено взаимное признание УЦР и Временного правительства России.

1918 — в Екатеринбурге большевики расстреляли российского императора Николая Второго.

1919 — под давлением польских войск УГА, перейдя реку Збруч, оставила Восточную Галичину и отступила на территорию Приднепровской Украине.

1923 — Бенито Муссолини запретил азартные игры в Королевстве Италия.

1938 — в Веймаре в Третьем Рейхе нацисты открыли концлагерь Бухенвальд

1945 — США взорвали первую атомную бомбу.

1951 — опубликована повесть Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

1965 — открыли туннель под Монбланом, связавший транспортным сообщением Францию и Италию.

1990 — Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

2010 — в Одессе открыли новый кинофестиваль — Первый Одесский международный кинофестиваль

2019 — вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Кто родился в этот день

1808 — Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович, экономист, журналист, государственный и образовательный деятель, был убежденным противником крепостничества и сторонником идеи его отмены. Брат Павла Парфеновича Заблоцкого-Десятовского и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского.

1872 — Руал Амундсен, норвежский полярный исследователь, первый покоритель Южного полюса.

1881 — Василий Зеньковского, украинский философ, психолог, публицист и церковный и государственный деятель.

1908 — Василий Барка, украинский писатель и переводчик.

1937 — Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино.

УНИАН

1942 — Борис Небиеридзе, украинский кинорежиссер, сценарист и актер грузинского происхождения.

1946 — Януш Витвицкий, львовский архитектор, историк, автор пластической панорамы Львова, убит НКВД.

1948 — Мария Стефюк, украинская оперная певица.

1968 — Ларри Сэнгер, один из основателей Википедии.

1993 — Анна Ризатдинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.

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