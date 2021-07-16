Боевики обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе

В результате обстрела повреждена крыша дома и гаража.

На Донбассе в четверг, 15 июля, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли поселок Нью-Йорк.

Об этом глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, атака произошла около 19:30 по местному времени.

"В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", — указал глава Донецкой ОГА.

Кириленко добавил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье о "Нарушении законов и обычаев войны", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, что 1 июля Верховная Рада приняла проект постановления №5081 "О переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области". Так, населенный пункт получил название Нью-Йорк.

О том, откуда произошло экзотическое название, причем тут пряник Зеленского и почему туристы поедут на линию соприкосновения — читайте по ссылке.

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