17 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

17 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День емоджи.

Какой сегодня день

17 июля — Международный день искренней радости за достижения других, День желтой свиньи, День татуировки, Всемирный день международного правосудия, Всемирный день Емоджи, День дарения подарков.

Международный день искренней радости за достижения других

Праздник активно отмечается с 2014 года. Его цель научить общество и людей радоваться успехам и достижениям других, восхищаться их поступками. Праздник очень популярный в Израиле.

День желтой свиньи

День связан с числом 17 и это праздник для любителей математики. День желтой свиньи отмечают с 1960 года. Связан он с двумя студентами-математиками из Принстона, долгое время получим анализировали число 17.

Интересно, что число из шестнадцати единиц (1111111111111111) делится на 17 без остатка. А Гаусс, король математиков, первый догадался, как построить правильный 17-угольник.

День татуировки

Еще 50 лет назад татуировка считалась знаком бунтарей и социальных изгнанников. Однако теперь многие девушки имеют розу на ноге или бабочки снизу на спине. Те, кто не хочет иметь тату на всю жизнь, может сделать тату хной.

Первая татуировка принадлежит мумии 5300-летней давности Эци, которая является старейшей из всех когда-либо обнаруженных мумий. Древние племена использовали татуировки для обозначения многих важных жизненных событий, таких как преобразование мальчика в мужчину, брак, наказание, вера или любовь. Один из интересных рецептов чернил состоял из так называемого черного дыма (полученного из дерева или масла), смешанного с грудным молоком женщины.

Сегодня татуировки используют в косметических целях — для нанесения макияжа на лицо — так называемый перманентный макияж. Перманентному макияжу могут подвергаться губы, брови или глаза (веки), шрамы. Такой макияж рассчитан на срок от 1 года до 5 лет.

facebook.com/LADbible

Всемирный день Емоджи

17 июля отмечается Всемирный день Емоджи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммами и смайлики, используемые в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.).

Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображают различные предметы, в совокупности способны изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык, получивший название "емодзи" или "емоджи".

Отмечается этот день с 2014 года. Считается, что создателем емоджи является Сигетака (Шигетака) Курита — сотрудник одной из коммуникационных японских компаний. Он разработал систему емоджи для пейджеров в начале 1990-х годов, а оттуда она уже перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Иван, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

17 июля православные чествуют священномученика Павла Гойдича; святого Андрея, епископа Критского; преподобной Марфы.

Священномученик Павел Гойдич

Блаженный Павел Петр Гойдич родился 17 июля 1888 в Русских Пекляни (Словакия).

В 1911 году вместе со своим старшим братом Корнелием принимает Таинство свящества в безбрачии. За несколько лет он был назначен администратором епархии, титулярным епископом, руководил народными миссиями в Закарпатье и на востоке Словакии.

В 1948 году коммунисты в Чехословакии начинают борьбу против Греко-Католической Церкви. В ночь с 13 на 14 апреля 1950 милиция интернируют в концентрационные лагеря почти все греко-католическое духовенство, а 28 апреля заключает владыку Павла. Тайная милиция отвозит его на изолированное место. Начинаются суды, физические и психические пытки. 15 января 1951 года его осуждают на пожизненное заключение.

В 1960 году провозглашено амнистию, которая касалась также и больного 70-летнего преосвященного Павла. Против епископского освобождения начали протест в Праге представители Православной Церкви. В том же году Павел Гойдич умирает в леопольдовской тюрьме в день своего рождения. Похоронен он был под № 681. В 1968 г.. Состоялась эксгумация телесных останков владыки и были перевезены в Пряшева, а затем перемещены из часовни в кафедральный крипты.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

17 июля в народе был известен как Наливы, поскольку к этому времени на полях вырастали озимые культуры. Уважали овес, по погоде судили о будущем урожае.

Обычно днем 17 июля шли довольно сильные дожди, но для крестьян именно "Андреевский" дождь был очень желанным, ведь он помогал получить богатый урожай зерновых культур. Были и некоторые приметы, которым уделяли внимание.

Вообще этот день принято проводить со своей второй половинкой. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей может развести пару.

На Андрея Наливу люди проводят обряды призывания дождя.

Косят траву на сено, убирают озимые культуры.

Готовят овсяную кашу с маслом, овсяный кисель.

Приметы:

Много пчел — примета, которая означает, что зимой будет достаточно холодно.

Появилось 17 июля желтые листья на деревьях — будет ранняя осень.

Какая погода на Андрея — такой она будет и на Калинника (11 августа).

Говорят, что на Андрея "овес до половины дорос", если овес растет плохо, то стоит ждать небогатого урожая.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот день брать или давать в долг.

Нельзя также начинать новые дела.

Совершать крупные покупки. Все приобретенное в этот день быстро выйти из строя или разонравиться.

Отдавать в ремонт обуви, особенно если вы собираетесь путешествовать.

Что произошло в этот день

1505 — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте.

1754 — в Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. В 1784 изменил свое название на Колумбийский, а в 1896 стал университетом. Сегодня это один из крупнейших и самых престижных вузов США.

1775 — в США открыли первый в мире военный госпиталь.

1791 — на Марсовом поле в Париже расстреляна мирная демонстрация, требовавшая отречения французского короля Людовика XVI.

1793 — в Париже казнена Шарлотта Корде, убийца лидера Французской революции Марата.

1854 — в Австрийской империи запущена в эксплуатацию первая в мире горная железная дорога.

1868 — японская столица перенесена из Киото в Токио.

1917 — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины

1918 — расстрелян последний российский император Николай II.

1933 — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон вышел в первый рейс пассажирский пароход.

1941 — приказом Гитлера Восточная Галичина перешла в подчинение Генерального губернаторства как отдельный дистрикт "Галичина".

1942 — началась Сталинградская битва.

1945 — началась Потсдамская конференция глав государств-союзников.

1973 — в Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика.

2013 — инцидент с рыбаками и российскими пограничниками в Азовском море (2013)

2014 — российским зенитным ракетным комплексом "Бук" у Тореза Донецкой области с территории так называемой Донецкой народной республики сбито рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек).

2020 — Верховная Рада Украины утвердила сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

Кто родился в этот день

1846 — Николай Миклухо-Маклай, путешественник и этнограф украинского происхождения.

1849 — Елена Петровна (Ольга Петровна Косач), украинская писательница, мать Леси Украинский.

1871 — Филарет Колесса, украинский этнограф, фольклорист, композитор, музыковед.

1920 — Хуан Антонио Самаранч, испанский спортивный функционер, каталонский общественный деятель, 8-й по счету президент МОК.

1932 — Аркадий Елишевич, украинский ученый, доктор технических наук, профессор Донецкого политехнического института.

1956 — Михаил Сирота, украинский политик

1958 — Вонг Карвай, гонконгский кинорежиссер и сценарист.

1961 — Александр Гнилицкий, украинский художник.

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