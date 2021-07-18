18 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

18 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день появилось электронное устройство для игры в "Тетрис".

Какой сегодня день

18 июля — Международный день Нельсона Манделы, День металлурга или День работников металлургической и горнодобывающей отрасли Украины, День рождения "Тетриса".

Международный день Нельсона Манделы

В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем ​​Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы.

Нельсон Мандела — один из самых уважаемых государственных деятелей мира, который возглавил борьбу, направленную на преодоление режима апартеида и установления многорасовой демократии. После 27 лет заключения он вышел на свободу и стал первым в истории ЮАР чернокожим президентом, сыграв ведущую роль в установлении мира в стране. В 1993 году получил Нобелевскую премию мира.

Оставив президентское кресло 1999 года, он принимал активное участие в реализации программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и помог стране получить право принимать Чемпионат мира по футболу 2010 года. В 2004 году, на 85-м году жизни, Нельсон Мандела оставил общественную деятельность, чтобы больше проводить времени с родными и иметь время для "спокойных размышлений". Умер в декабре 2013 года.

День рождения "Тетриса"

Автором игры "Тетрис" является советский программист Алексей Пажитнов, который занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. Для проверки своих идей он применял головоломки, одна из которых — популярная тогда игра пентамин (она состояла из пяти квадратов и ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры).

Пажитнов решил автоматизировать заключения пентамин в заданные фигурки. А еще придумал основную"изюминку" игры — чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали. Тогда же родилось и название новой игры "Тетрис", которая состоялась по слиянию "тетрамино" (игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов) и "теннис" (любимого вида спорта Пажитнова).

Впервые компьютерная версия игры "Тетрис", написанная на компьютере "Электроника-60", была представлена ​​Пажитновым своим коллегам 6 июня 1984 года. А знакомое всем электронное устройство для игры в "Тетрис" появилось 18 июля 1985 года.

Игра стремительно завоевала популярность во всем мире.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

18 июля православные чествуют Всех святых украинского народа, Преподобного Афанасия Атонського.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В церковь 18 июля отмечают день преподобного Афанасия Афонского. В этот день праздновали День рождения месяца. Вечером этого дня наблюдали за месяцем, считалось, что если он "играет", то надо ждать хорошего урожая. Если луна светит ясно, осень будет сухой и теплой.

Когда стемнеет, старики выводили молодых ребят на улицу "смотреть, как играет месяц, силы мужские собирать". У месяца люди просили подарить им здоровье, счастье и благополучие.

В этот день проводили обряды на месяц. Если он растет — читали заговоры для привлечения любви и денег в свою жизнь. Если спадает — снимали порчу и очищали организм.

Приметы:

Если молодой месяц ярко светит, то осенью будет преимущественно сухая и теплая погода.

Если облачно и звезд практически не видно, то ожидается непогода.

Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, вниз — теплой.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит работать вечером.

Нельзя сегодня долго спать, чтобы взяться за дела как можно раньше.

Также не желательно занимать деньги.

Что произошло в этот день

64 — в Риме произошел "Крупный пожар", который не утихал в течение недели и уничтожил практически весь (10 из 14 кварталов) Рим (сгорел даже императорский дворец).

1672 — в разгаре междоусобной борьбы во время Руины состоялась битва под Четвертиновкой, силы Дорошенко победили Ханенко.

1878 — шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым прошел северным путем из Атлантического океана в Тихий.

1898 — Пьер и Мария Кюри представили в Парижскую Академию доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы.

1936 — в Советском Союзе начался первый турнир за Кубок СССР по футболу.

1946 — восстановлен в эмиграции Союз украинской молодежи.

1947 — король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии.

1954 — первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США.

1968 — основана компания "Intel"

1995 — у стен Софийского собора в Киеве похоронили украинского Патриарха Владимира. Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление со стороны духовенства УПЦ МП и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины.

Кто родился в этот день

1635 — Роберт Гук, английский естествоиспытатель, отец физики.

1856 — Николай Садовский, украинский актер и режиссер. Брат Ивана Карпенко-Карого, Панаса Саксаганского и Марии Садовской-Барилотти.

1889 — Северин Бараник, новомученик УГКЦ, закатов НКВД.

1918 — Василий Забашта, украинский живописец и педагог.

1918 — Нельсон Мандела, южноафриканский политик, первый черный президент ЮАР (1994-1999), национальный герой страны.

AFP

1936 — Юрий Ильенко, украинский оператор, кинорежиссер ("Белая птица с черной отметиной", "Молитва за гетмана Мазепу").

1938 — Станислав Жуковский, украинский поэт, переводчик.

1949 — Юрий Ключковский, украинский политик.

1960 — Роман Забзалюк, украинский политик.

1967 — Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер.

1973 — Алексей Кошель, украинский политолог, журналист, историк, поэт, краевед.

1980 — Кристен Белл, американская теле- и киноактриса.

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