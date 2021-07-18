18 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день появилось электронное устройство для игры в "Тетрис".
Какой сегодня день
18 июля — Международный день Нельсона Манделы, День металлурга или День работников металлургической и горнодобывающей отрасли Украины, День рождения "Тетриса".
Международный день Нельсона Манделы
В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы.
Нельсон Мандела — один из самых уважаемых государственных деятелей мира, который возглавил борьбу, направленную на преодоление режима апартеида и установления многорасовой демократии. После 27 лет заключения он вышел на свободу и стал первым в истории ЮАР чернокожим президентом, сыграв ведущую роль в установлении мира в стране. В 1993 году получил Нобелевскую премию мира.
Оставив президентское кресло 1999 года, он принимал активное участие в реализации программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и помог стране получить право принимать Чемпионат мира по футболу 2010 года. В 2004 году, на 85-м году жизни, Нельсон Мандела оставил общественную деятельность, чтобы больше проводить времени с родными и иметь время для "спокойных размышлений". Умер в декабре 2013 года.
День рождения "Тетриса"
Автором игры "Тетрис" является советский программист Алексей Пажитнов, который занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. Для проверки своих идей он применял головоломки, одна из которых — популярная тогда игра пентамин (она состояла из пяти квадратов и ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры).
Пажитнов решил автоматизировать заключения пентамин в заданные фигурки. А еще придумал основную"изюминку" игры — чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали. Тогда же родилось и название новой игры "Тетрис", которая состоялась по слиянию "тетрамино" (игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов) и "теннис" (любимого вида спорта Пажитнова).
Впервые компьютерная версия игры "Тетрис", написанная на компьютере "Электроника-60", была представлена Пажитновым своим коллегам 6 июня 1984 года. А знакомое всем электронное устройство для игры в "Тетрис" появилось 18 июля 1985 года.
Игра стремительно завоевала популярность во всем мире.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
18 июля православные чествуют Всех святых украинского народа, Преподобного Афанасия Атонського.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В церковь 18 июля отмечают день преподобного Афанасия Афонского. В этот день праздновали День рождения месяца. Вечером этого дня наблюдали за месяцем, считалось, что если он "играет", то надо ждать хорошего урожая. Если луна светит ясно, осень будет сухой и теплой.
- Когда стемнеет, старики выводили молодых ребят на улицу "смотреть, как играет месяц, силы мужские собирать". У месяца люди просили подарить им здоровье, счастье и благополучие.
- В этот день проводили обряды на месяц. Если он растет — читали заговоры для привлечения любви и денег в свою жизнь. Если спадает — снимали порчу и очищали организм.
Приметы:
- Если молодой месяц ярко светит, то осенью будет преимущественно сухая и теплая погода.
- Если облачно и звезд практически не видно, то ожидается непогода.
- Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, вниз — теплой.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не стоит работать вечером.
- Нельзя сегодня долго спать, чтобы взяться за дела как можно раньше.
- Также не желательно занимать деньги.
Что произошло в этот день
- 64 — в Риме произошел "Крупный пожар", который не утихал в течение недели и уничтожил практически весь (10 из 14 кварталов) Рим (сгорел даже императорский дворец).
- 1672 — в разгаре междоусобной борьбы во время Руины состоялась битва под Четвертиновкой, силы Дорошенко победили Ханенко.
- 1878 — шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым прошел северным путем из Атлантического океана в Тихий.
- 1898 — Пьер и Мария Кюри представили в Парижскую Академию доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы.
- 1936 — в Советском Союзе начался первый турнир за Кубок СССР по футболу.
- 1946 — восстановлен в эмиграции Союз украинской молодежи.
- 1947 — король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии.
- 1954 — первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США.
- 1968 — основана компания "Intel"
- 1995 — у стен Софийского собора в Киеве похоронили украинского Патриарха Владимира. Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление со стороны духовенства УПЦ МП и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины.
Кто родился в этот день
- 1635 — Роберт Гук, английский естествоиспытатель, отец физики.
- 1856 — Николай Садовский, украинский актер и режиссер. Брат Ивана Карпенко-Карого, Панаса Саксаганского и Марии Садовской-Барилотти.
- 1889 — Северин Бараник, новомученик УГКЦ, закатов НКВД.
- 1918 — Василий Забашта, украинский живописец и педагог.
- 1918 — Нельсон Мандела, южноафриканский политик, первый черный президент ЮАР (1994-1999), национальный герой страны.
- 1936 — Юрий Ильенко, украинский оператор, кинорежиссер ("Белая птица с черной отметиной", "Молитва за гетмана Мазепу").
- 1938 — Станислав Жуковский, украинский поэт, переводчик.
- 1949 — Юрий Ключковский, украинский политик.
- 1960 — Роман Забзалюк, украинский политик.
- 1967 — Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер.
- 1973 — Алексей Кошель, украинский политолог, журналист, историк, поэт, краевед.
- 1980 — Кристен Белл, американская теле- и киноактриса.