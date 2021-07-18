56-летняя Элизабет Хёрли соблазнительно изогнулась в своем любимом бикини

Актриса ошеломила роскошным телом.

Британская актриса Элизабет Хёрли непревзойденно выглядит в свои 56 лет.

Продюсерша это прекрасно знает и частенько публикует свои откровенные фото в Instagram. Так, на этот раз знаменитость показалась в черном бикини собственного бренда. Звезда комедии "Мошенники" соблазнительно изогнулась и посветила пышным бюстом и стройной фигурой.

instagram.com/elizabethhurley1

В посте дизайнер призналась, что это ее любимый купальник.

instagram.com/elizabethhurley1

Пользователи не оставили кумира без комплиментов. В комментариях фаны писали, что Хёрли выглядит, как 30-летняя женщина.

Взрывная фигура, как почти 40-летней женщины

Привет, идол

Ты невероятная

Лучше тело в долбанном мире

Напомним, ранее 56-летняя Элизабет Хёрли засветила упругую грудь в полупрозрачной накидке. Актриса в очередной раз порадовала поклонников эротическим снимком.

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