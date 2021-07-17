День этнографа: история праздника, поздравления в стихах

Поздравление с Днем этнографа. Необычные стихи и история возникновения праздника.
В Украине сегодня, 17 июля, отмечают День этнографа. Праздник учредили в конце 70 годах XX столетия. С тех пор его ежегодно отмечают люди, которые занимаются изучением народов мира, их материальной и духовной культуры, а также культурно-бытовых особенностей.
ТСН.ua собрал самые необычные поздравления с Днем этнографа.
История праздника
17 июля праздник отмечается в честь дня рождения культового в истории этнографа и путешественника Миклухо-Маклая. Учредил его заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Государственного университета в Санкт-Петербурге Рудольф Итс.
Кроме того, 17 июля выбрано еще и потому, что летом традиционно организовывается множество этнографических экспедиций.
Сам же этнограф занимается изучением народов мира, их культурных и бытовых особенностей, исторического развития. Благодаря этой профессии мы понимаем, кто и какое место занимал на тех или иных территориях, как развивались народы и как устанавливались социальные институты.
Особенности празднования
Какого-то особого таинства в праздновании Дня этнографа нет. В каждом коллективе отмечают по-своему. Кто-то на кафедре с коллегами, а кто-то — в экспедиции. На родине Миклухо-Маклая, в Новгородской области России, 17 июля, например, проходят так называемые “Маклаевские чтения”.
При этом в День этнографа проводят и один необычный ритуал — посвящение в этнографы.
Перед обрядом студентам нужно отгадать несколько непростых загадок о предметах быта, вспомнить как можно больше поговорок, пословиц и загадок, а также приготовить блюдо из не сочетаемых между собой ингредиентов. После чего необходимо произнести клятву на верность этнографии.
Поздравления с Днем этнографа
Этнографы — герои
По странам колесят.
Народы изучают,
Весь мир познать хотят.
В день этнографа желаю
Свершений и открытий,
Удачных экспедиций,
И радостных событий.
Внеси свой вклад в науку,
Прославься, давай,
Как Николай Миклухо
Великий наш Маклай!
***
В день этнографа прими
Поздравлений массу.
И скажу я от души:
Выбор твой прекрасен!
Знаешь культуру, быт народа -
Это так чудесно.
От лезгинки с хороводом
До стихов и песен.
В день профессии твоей
Шлю я пожеланья:
Много добрых, светлых дней,
Счастья, процветанья!
***
Ты — этнограф не обычный,
Ты — этнограф не простой.
На работу уж привычно,
Как к себе идёшь домой.
Этнос тот, что изучаешь,
Ты отлично понимаешь,
И заботы все его
Близко к сердцу принимаешь.
Потому и оттого,
И совета твоего,
И конечно одобренья
Ждёт молодое поколенье.
***
Расскажи народам ты то, чего они не знают,
Ведь многие о других народах и не подозревают,
Живут себе в племенах и горя не знают,
Экзотических насекомых жарят и съедают!
А на другой стороне планеты жизнь кипит,
Твоя запись потом историю подтвердит,
Интересная у тебя, этнолог, работа,
И тебе узнавать всё больше и больше охота!
***
Дорогой этнолог! Прими от нас поздравления!
Пусть в экспедиции тебя ждёт везение,
Пусть о народах ты узнаешь больше других,
А мы тебе подарим сегодня этот стих!
Что работалось тебе с улыбкой,
Чтоб не огорчался ты, столкнувшись с ошибкой,
Будь всегда доволен своей командировкой,
И жизнь твоя пусть будет легкой!
***
С азартом изучаете этническую науку,
Как ваш предшественник Маклай Миклухо,
По всему миру вы резво колесите,
Побольше этнических фактов узнать хотите!
Дома бываете редко, с весны в дороге,
И не устают ходить по земле ваши ноги,
Ведь это вашей жизни дело!
Желаем вам справляться с ним умело!
***
Для тебя звучат стихи,
Наши поздравления.
Ты, этнограф, береги
Это вдохновение!
Желаю культуры изучать,
Мира этносы познать.
И при этом, между прочим,
Спонсоров желаю очень.
С Днём этнографа! Ура!
И ни пуха, ни пера.