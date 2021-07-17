День этнографа: история праздника, поздравления в стихах

Поздравление с Днем этнографа. Необычные стихи и история возникновения праздника.

В Украине сегодня, 17 июля, отмечают День этнографа. Праздник учредили в конце 70 годах XX столетия. С тех пор его ежегодно отмечают люди, которые занимаются изучением народов мира, их материальной и духовной культуры, а также культурно-бытовых особенностей.

ТСН.ua собрал самые необычные поздравления с Днем этнографа.

История праздника

17 июля праздник отмечается в честь дня рождения культового в истории этнографа и путешественника Миклухо-Маклая. Учредил его заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Государственного университета в Санкт-Петербурге Рудольф Итс.

Кроме того, 17 июля выбрано еще и потому, что летом традиционно организовывается множество этнографических экспедиций.

Сам же этнограф занимается изучением народов мира, их культурных и бытовых особенностей, исторического развития. Благодаря этой профессии мы понимаем, кто и какое место занимал на тех или иных территориях, как развивались народы и как устанавливались социальные институты.

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Особенности празднования

Какого-то особого таинства в праздновании Дня этнографа нет. В каждом коллективе отмечают по-своему. Кто-то на кафедре с коллегами, а кто-то — в экспедиции. На родине Миклухо-Маклая, в Новгородской области России, 17 июля, например, проходят так называемые “Маклаевские чтения”.

При этом в День этнографа проводят и один необычный ритуал — посвящение в этнографы.

Перед обрядом студентам нужно отгадать несколько непростых загадок о предметах быта, вспомнить как можно больше поговорок, пословиц и загадок, а также приготовить блюдо из не сочетаемых между собой ингредиентов. После чего необходимо произнести клятву на верность этнографии.

Поздравления с Днем этнографа

Этнографы — герои

По странам колесят.

Народы изучают,

Весь мир познать хотят.

В день этнографа желаю

Свершений и открытий,

Удачных экспедиций,

И радостных событий.

Внеси свой вклад в науку,

Прославься, давай,

Как Николай Миклухо

Великий наш Маклай!

***

В день этнографа прими

Поздравлений массу.

И скажу я от души:

Выбор твой прекрасен!

Знаешь культуру, быт народа -

Это так чудесно.

От лезгинки с хороводом

До стихов и песен.

В день профессии твоей

Шлю я пожеланья:

Много добрых, светлых дней,

Счастья, процветанья!

***

Ты — этнограф не обычный,

Ты — этнограф не простой.

На работу уж привычно,

Как к себе идёшь домой.

Этнос тот, что изучаешь,

Ты отлично понимаешь,

И заботы все его

Близко к сердцу принимаешь.

Потому и оттого,

И совета твоего,

И конечно одобренья

Ждёт молодое поколенье.

***

Расскажи народам ты то, чего они не знают,

Ведь многие о других народах и не подозревают,

Живут себе в племенах и горя не знают,

Экзотических насекомых жарят и съедают!

А на другой стороне планеты жизнь кипит,

Твоя запись потом историю подтвердит,

Интересная у тебя, этнолог, работа,

И тебе узнавать всё больше и больше охота!

***

Дорогой этнолог! Прими от нас поздравления!

Пусть в экспедиции тебя ждёт везение,

Пусть о народах ты узнаешь больше других,

А мы тебе подарим сегодня этот стих!

Что работалось тебе с улыбкой,

Чтоб не огорчался ты, столкнувшись с ошибкой,

Будь всегда доволен своей командировкой,

И жизнь твоя пусть будет легкой!

***

С азартом изучаете этническую науку,

Как ваш предшественник Маклай Миклухо,

По всему миру вы резво колесите,

Побольше этнических фактов узнать хотите!

Дома бываете редко, с весны в дороге,

И не устают ходить по земле ваши ноги,

Ведь это вашей жизни дело!

Желаем вам справляться с ним умело!

***

Для тебя звучат стихи,

Наши поздравления.

Ты, этнограф, береги

Это вдохновение!

Желаю культуры изучать,

Мира этносы познать.

И при этом, между прочим,

Спонсоров желаю очень.

С Днём этнографа! Ура!

И ни пуха, ни пера.

Самые известные представители этнографических народностей Карпат

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