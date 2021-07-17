ВОЗ планирует вернуться в Китай для поиска источника коронавируса

Эксперты надеются изучить людей, дикую природу и животные рынки в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения предложила вернуться в Китай для проведения второго этапа расследования происхождения пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, на этот раз экспертам нужно будет провести "аудит соответствующих лабораторий и исследовательских институтов, работающих в области первых случаев заболевания людей, обнаруженных в декабря 2019 года".

Кроме того, отмечает глава ВОЗ, работа на втором этапе исследования требует изучения людей, дикой природы и животных рынков в Ухане, в частности оптового рынка Хуанань.

В то же время китайская сторона заявила, что "этот план не является основой для будущих исследований". К тому же, отвечая на вопрос о предоставлении сведений из Китая, представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяне заявил, что некоторую информацию невозможно передать, поскольку она содержат личные данные.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Заметим, что его заявление противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называли версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Напомним, что приезду команды экспертов в Уханя предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Ранее ряд стран призвал Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.

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