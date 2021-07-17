Жена Остапчука в розовом бикини похвасталась стройной фигурой

Кристина наслаждается отдыхом в Каппадокии.

Жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, которая ранее похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике, снова отправилась на отдых.

Сейчас знаменитость проводит отпуск без своего звездного мужа в Каппадокии, Турция. Туда Кристина отправилась в компании подруг, среди них есть и певица Слава Каминская, которая 16 июля отпраздновала день рождения.

Не утратила случай Горняк и похвастаться стройной фигурой. В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила кадры, на которых предстает в ярко-розовом бикини. Пляжный наряд идеально подчеркнул фигуру возлюбленной Остапчука.

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука рассказала, как они распределили между собой финансы. Кристина поделилась собственным опытом.

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