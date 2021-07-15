58-летняя Деми Мур в бикини произвела фурор в Сети

58-летняя Деми Мур в бикини произвела фурор в Сети

Актриса ошарашила фигурой.

Американская актриса, бывшая модель и автор песен Деми Мур ошеломила фолловеров.

58-летняя звезда фильма "Стриптиз" порадовала пользователей довольно пикантными и редкими снимками в бикини. На странице в Instagram знаменитость запостила фото с отдыха в Греции, на которых позировала в черном купальнике.

instagram.com/demimoore

Бывшая Брюса Уиллиса показала роскошную фигуру: подтянутый живот, упругие груди, стройные бедра и изящные руки.

instagram.com/demimoore

"Готовлюсь к еще одному день в раю", — прокомментировала звезда.

Фаны актрисы сразу взорвались комплиментами в комментариях. Так, пользователи писали, что у Мур потрясающая фигура.

Как ты можешь быть такой красивой

Фигуру держит, молодец!

Роскошная женщина

Деми, ты невероятная

Напомним, не так давно Деми Мур в купальнике померилась стройностью с тремя дочерьми. Семейство захватило роскошными фигурами.

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