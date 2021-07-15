58-летняя Деми Мур в бикини произвела фурор в Сети

Актриса ошарашила фигурой.
Американская актриса, бывшая модель и автор песен Деми Мур ошеломила фолловеров.
58-летняя звезда фильма "Стриптиз" порадовала пользователей довольно пикантными и редкими снимками в бикини. На странице в Instagram знаменитость запостила фото с отдыха в Греции, на которых позировала в черном купальнике.
Бывшая Брюса Уиллиса показала роскошную фигуру: подтянутый живот, упругие груди, стройные бедра и изящные руки.
"Готовлюсь к еще одному день в раю", — прокомментировала звезда.
Фаны актрисы сразу взорвались комплиментами в комментариях. Так, пользователи писали, что у Мур потрясающая фигура.
- Как ты можешь быть такой красивой
- Фигуру держит, молодец!
- Роскошная женщина
- Деми, ты невероятная
Напомним, не так давно Деми Мур в купальнике померилась стройностью с тремя дочерьми. Семейство захватило роскошными фигурами.