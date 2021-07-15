Суд разрешил Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке

Новым защитником исполнительницы стал Мэтью Розенгарт.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса в среду, 14 июля, разрешил американской певице Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что новым защитником исполнительницы стал бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Это решение громко приветствовали поклонники движения #FreeBritney, собравшиеся у здания суда.

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Сама Спирс, по телефону принявшая участие в слушании, указала судье, что одобряет кандидатуру Розенгарта. Она также заявила, что "хотела бы обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством".

"Если это не жестокое обращение, я не знаю, что это", — высказалась певица, вспомнив, как отец отказывал ей в "таких простых вещах, как кофе, водительские права и витамины для волос".

Розенгарт, со своей стороны, выразил сомнение относительно того, нужно ли было назначать звезде опекунов в 2008 году, добавив, что группа юристов из его компании внимательно изучит детали сделки.

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В то же время адвокат опекуна Спирс Виван Торин отметила, что ее подзащитный "всегда действовал только в интересах дочери".

Напомним, что адвокат Сэм Ингэм, 13 лет представлявший интересы Бритни Спирс в суде по делу об опеке, подал в отставку вслед за ее менеджером.

Инсайдеры сообщали, что решение адвоката, вероятно, связано с выступлением Бритни в суде. Так, звезда сказала, что она не знала, что может подать заявление о прекращении опекунства, тем самым обвинив Ингэма. Сэм, со своей стороны, заверил, что неоднократно предлагал ей различные варианты для решения вопроса об опекунстве, в частности о его прекращении.

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Недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

По словам исполнительницы, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Отец эту информацию опроверг, а суд отклонил просьбу исполнительницы об отмене опекунства

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