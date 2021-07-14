Украина установит безвизовый режим с Китаем

К тому же, Зеленский заявил, что Украина может стать "мостом в Европу" для китайского бизнеса.

Украина заключит соглашение о безвизовом режиме с Китайской Народной Республикой для "развития межчеловеческих контактов между странами".

Об этом лидеры обоих государств Владимир Зеленский и Си Цзиньпин договорились во время телефонного разговора.

Отмечается, что стороны также обсудили потенциал сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Зеленский выразил надежду на то, что Украина может стать "мостом в Европу" для китайского бизнеса.

"Китай — торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", — отметил президент Украины.

Он добавил, что товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд, а также отметил "важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства".

"Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции", — говорится на сайте президента Украины.

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Председатель КНР, со своей стороны, выразил готовность к сотрудничеству в направлении проекта "Большая стройка".

Во время разговора Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая, а Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

В прошлом году Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью.

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