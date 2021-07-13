Гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, чего мы хотим на самом деле.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 июля 2021 рассказывает, что Близнецам стоит быть осторожными, а Ракам нужно не устраивать лишней борьбы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не стоит конфликтовать. На работе лучше переждать сложные времена.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В любви прислушайтесь к совету мудрого мужа. А на работе — к голосу сердца.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка мечей"
Будьте осторожны. В отношениях не поддавайтесь на ревность. А на работе не берите близко к сердцу критику.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не устраивайте бесполезной борьбы. В отношениях не стоит ссориться, а на работе не устраивайте конфликтов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к голосу сердца. В любви доверяйте интуиции. В рабочих делах не избегайте советов внутреннему голосу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Отшельник"
Время отдохнуть. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Хорошо работайте, чтобы получить плоды. В отношениях над улучшением финансового потенциала действуйте вместе. На работе предложите интересные идеи.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король мечей"
Сконцентрируйтесь. В отношениях будьте холодными как лед. На работе продемонстрируйте характер.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В любви идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз мечей"
Проявите интеллект. В отношениях поиграйте в интеллектуальные игры. А на работе проявите креативность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Стоит открыть свое сердце. В отношениях доверяйте друг другу. На работе прислушайтесь к совету мудрого мужа.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Правосудие"
Найдите баланс. В отношениях ищите золотую середину. А на работе не стоит конфликтовать.
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