Астрологический прогноз на 13 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в течение дня негативная и позитивная энергия будут перевешивать чаши весов то в одну, то в другую сторону, пытаясь установить равновесие, что, впрочем, им не удастся. Выбирая между добром и злом, необходимо хорошо подумать, принимая во внимание все доводы за и против.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.

Число дня: 4

Цвет дня: зеленый и малахитовый.

Камни дня: зеленый нефрит и амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: противопоказано любое хирургическое вмешательство, если только оно не делается по срочным показаниям. Особенного внимания потребуют глотка и гортань.

Слова дня: получение и анализ информации.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: нельзя ссориться и конфликтовать. Свадьбу и помолвку лучше перенести на другой день: сколько бы партнеры ни прожили в браке, они не будут до конца уверены, что сделали правильный выбор.

Мистика дня: можно снимать порчу, проводить обряды отворотов, а также делать амулеты и обереги.

Табу дня: нельзя рубить деревья и вырывать с корнями цветы.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые всю жизнь колеблются между добром и злом, что делает их весьма неоднозначными личностями. Они не обладают незаурядным интеллектом, но, несмотря на это, являются верными и преданными друзьями. Одно из присущих им важных качеств – интерес к прошлому и умение его чувствовать, поэтому из них получаются хорошие археологи и историки.

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