Курс доллара может упасть ниже 27 грн: эксперт назвал причины

Укреплению гривны способствуют высокие цены на товары украинского экспорта и ожидаемые 2,7 млрд долларов от МВФ.

При определенных условиях курс доллара может упасть до 26,5 гривны.

Такое мнение высказал президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак в комментарии ТСН.ua. Подробнее о курсе гривны читайте в нашем материале «Курс валют до конца лета: что будет с долларом и какие прогнозы на осень-2021».

По словам Тараса Козака, есть ряд факторов, которые негативно влияют на курс гривны. Национальная валюта может пойти вверх из-за изменений в руководстве Нацбанка. В частности, в ближайшее время свои должности оставят руководители трех департаментов и заместитель председателя правления Дмитрий Сологуб.

«Это вызывает определенные опасения на рынке. Это сигнал о том, что политика Нацбанка может измениться. Любые изменения всегда воспринимаются как угроза курса национальной валюты, поэтомк гривна может «просесть» еще больше», — говорит эксперт.

Второй фактор, который может способствовать ослаблению гривны, — заявления о повышении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США. По прогнозам, к 2023-му году учетная ставка вырастет до 0,6%, а в долгосрочной перспективе — до 2,5%.

Это, по словам специалиста, может привести к оттоку инвестиционных потоков из Украины — инвесторы будут вкладывать средства в американские ценные бумаги, доходность на которые возрастет.

«Думаю, что курс будет около 27 грн за доллар. Хотя если не принимать во внимание неопределенность, связанную со сменой руководства Нацбанка и повышение учетной ставки ФРС США, национальная валюта может укрепиться до 26,5 грн/доллар», — резюмировал Тарас Козак.

Специалист отмечает ряд факторов, которые будут влиять на укрепление гривны. В частности, летом Украина может получить «подарок» от Международного валютного фонда в размере 2,7 миллиарда долларов.

«Это не кредит, а деньги, которые Нацбанк получит в золотовалютные резервы для поддержания стабильности национальной валюты. Это тоже будет способствовать укреплению гривни», — объясняет Тарас Козак.

Среди других факторов, которые будут положительно влиять на курс гривны, эксперт отмечает высокие цены на товары украинского экспорта — руду, металлы и аграрную продукцию, а также рекордный урожай. Косвенно на валюту повлияет наростающая скорость вакцинации. Это свидетельствует о том, что угроза большого локдауна если не отпадает, то как минимум существенно уменьшается.

«Макроэкономическая ситуация в Украине достаточно неплохая. Инфляция выше, чем ориентир Нацбанка, но она все равно вряд ли перевалит за 10%. Бюджет перевыполняется, в стране достаточно средств для его выполнения», — заключает Тарас Козак.

Напомним, в первую неделю июля курс доллара наблюдался на уровне 27,2 — 27,4 грн.

Опрошенные ТСН.ua финансовые аналитики прогнозируют, что в ближайшее время гривна несколько укрепится: в июле колебания национальной валюты будут в пределах 27 гривен за доллар.

Согласно прогнозу, обнародованному Министерством экономики, среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 29,1 грн/доллар, а курс на конец года — 28,8 грн/доллар.

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