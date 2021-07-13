Народные приметы, обряды и обычаи 13 июля

Появился первый туман — иди по грибы.

13 июля церковь и верующие чтят Собор славных i всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева или Фаддея, Симона Зилота и Матфия, память преподобного Петра, царевича Ордынского, прославления святителя Софрония, епископа Иркутского, Баликинской, Горбанивской, Волынской икон Божией Матери.

13 июля: церковный праздник

Двенадцать апостолов — двенадцать ближайших учеников Иисуса Христа. Каждому из апостолов, за исключением Иуды Искариота, в календарях христианских церквей установлены отдельные дни памяти. Православная церковь также осуществляет соборную память двенадцати апостолов. Существует обычай изображения всех двенадцати апостолов одной иконой или барельефом.

13 июля: народе обычаи

В народе этот день называется Полупетра или Петрова отца, потому что вчера праздновали праздник Петра и Павла.

Некоторые крестьяне считали, что название это в честь Петрова отца, другие — только самого Петра, а некоторые связывал с тем, что праздник наполовину меньше. Что бы там ни было, на Полупетра чествовали пастухов, животных.

13 июля: что стоит сделать

Кое-где даже не доили коров, а варили борщ в трех горшках, поскольку Петр трижды отказывался от Христа. В этот день пастухи могли отдохнуть — не отпасовала животных, а потому говорили: "На Полупетра счастлива детвора". С Полупетра связано немало молитв, посвященных животным. Это — конец Петрова поста, поэтому можно есть все, что захочется.

13 июля: что категорически запрещено

злоупотреблять алкоголем;

злиться и ругаться;

обижаться и сплетничать.

13 июля: украинские народные приметы

Если вы заметили, что даже старая кошка начинает играть — перед дождем; молодой кот заигрывает с курами или вылезает высоко на дерево — также перед непогодой.

Пес садится на задние лапы и будто ползет — на осадки в любое время года. Появилась у вас вялость и тянет в сон — вскоре будет непогода.

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет дождь.

Появился первый туман — иди по грибы.

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