В Греции митинг антивакцинаторив разогнали водометом и слезоточивым газом

В Греции митинг антивакцинаторив разогнали водометом и слезоточивым газом

По оценкам полицейских, в демонстрации приняли участие около 3000 человек.

Греческая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации противников прививок перед греческим парламентом, состоявшейся в Афинах в среду.

Об этом сообщает DPA.

По оценкам полицейских, в демонстрации приняли участие около 3000 человек.

Правоохранители применили силу, поскольку многие демонстранты приблизились к зданию парламента, заявили в полиции.

Напомним: Греческое правительство ранее приняло решение, что в помещениях ресторанов и заведений культуры могут только привитые люди.

Сотрудникам области здравоохранения, которые ухаживают за престарелыми, также придется делать прививки — иначе они могут быть уволены с работы.

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