В Греции митинг антивакцинаторив разогнали водометом и слезоточивым газом

По оценкам полицейских, в демонстрации приняли участие около 3000 человек.
Греческая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации противников прививок перед греческим парламентом, состоявшейся в Афинах в среду.
Об этом сообщает DPA.
По оценкам полицейских, в демонстрации приняли участие около 3000 человек.
Правоохранители применили силу, поскольку многие демонстранты приблизились к зданию парламента, заявили в полиции.
Напомним:
- Греческое правительство ранее приняло решение, что в помещениях ресторанов и заведений культуры могут только привитые люди.
- Сотрудникам области здравоохранения, которые ухаживают за престарелыми, также придется делать прививки — иначе они могут быть уволены с работы.