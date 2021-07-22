Дайте шанс жить дальше: Татьяна просит о помощи

Дорогая химия могут подарить женщине шанс на жизнь.

38-летняя Татьяна Рош осенью 2019 года узнала, что у нее рак яичника 4 стадии с метастазами в брюшине и плевре правого легкого.

Но врачи взялись за ее лечение и было пройдено 4 курса химиотерапии, которые дали положительные результаты. «После этого в марте 2020 г. мне сделали операцию. Операция длилась 10 часов! Только в ходе операции и взятия анализов на гистологию, врачи пришли к выводу, что это рак матки 4 стадии с метастазами», - рассказывает Татьяна.

Сейчас женщине нужно пройти еще 4 курса химиотерапии. "Все деньги которые были у нас, помощь, которую мы получали от неравнодушных к нашему горю людей, все было потрачено на первичную химиотерапию и операцию. Теперь снова я обращаюсь к людям с просьбой о материальной помощи - дайте шанс жить дальше", - просит женщина.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка 5168 7573 8571 6271 Рош Татьяна.

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