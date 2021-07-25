Свитолина не без проблем преодолела первый круг на Олимпийских играх-2020

Свитолина не без проблем преодолела первый круг на Олимпийских играх-2020

Для победы украинке понадобилось три сета.

Лучшая теннисистка Украины и шестая ракетка планеты Элина Свитолина стартовала с победы на Олимпийских играх-2020 в Токио.

26-летняя украинка в рамках первого раунда турнира не без проблем одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (№61 WTA). Встреча, которая длилась чуть более трех часов, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

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За это время Свитолина осуществила две подачи "на вылет", допустила четырех двойных ошибки и выиграла 7 из 14 брейков. Отметим, что это была первая дуэль Свитолиной и Зигемунд.

Таким образом, победив Зигемунд, Элина пробилась во второй раунд, где встретится с победителем пары Ярослава Шведова (№454 WTA) — Айла Томлянович (№51 WTA).

Добавим, ранее Свитолина в паре с Даяной Ястремской покинули ОИ-2020 уже в рамках первого круга. Зато продолжают борьбу в паре Людмила и Надежда Киченок, которые уже успели пробиться во второй раунд.

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Олимпийские игры-2020 продлятся до 8 августа;

Теннисный олимпийский турнир по теннису пройдет с 24 июля по 1 августа.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 25 июля в нашей онлайн-трансляции.

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