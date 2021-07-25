В Кировоградской области утонули две девочки

Дети вроде остались без присмотра взрослых.

Жители с. Коротяк Компаниевской СТГ Кропивницкого района были вынуждены просить помощи у спасателей, чтобы вытащить из воды тело ребенка из пруда.

Об этом сообщают местные спасатели.

"На место происшествия были немедленно направлены спасатели 28-й ДПРЧ 1 ДПРЗ и водолазно-спасательного отделения АРЗ СП ГУ ДСНС в области. В результате поисков водолазно-спасательным отделением АРЗ СП Главного управления в области тело ребенка 2013 г.р. было изъято из водоема ", — отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия и причина смерти девочки устанавливаются.

В то же время, как пишет издание " УНН ", погибших детей было двое, тело в год младшей девочки местные жители достали из водоема самостоятельно. "По предварительным данным дети находились возле водоема и в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых. В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22:00 водолазы нашли и подняли тело второй девочки", — отметили в издании.

Как напоминают спасатели, 859 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них 310 — только с начала июля. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей.

Новости Украины: почти три сотни человек утонули с начала июля, каждый десятый погибший - ребенок

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