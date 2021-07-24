Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 25 июля

Награды найдут своих обладателей в почти двух десятках дисциплинах.

В воскресенье, 25 июля, станут известны имена еще 18 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

Смотрите также: Олимпийские игры 2020 - день 1. Результаты выступлений украинцев за 24 июля

ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах будут разыграны медали во второй день Олимпийских игр-2020.

04:30 - Плавание. 400 м, комплекс, мужчины.

04:52 - Плавание. 400 м, вольный стиль, мужчины.

05:12 - Плавание. 400 м, комплекс, женщины.

05:15 - Стрельба. 10 м, пневматический пистолет, женщины.

05:45 - Плавание. Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины.

06:25 - Скейтбординг. Стрит, мужчины.

07:00 - Велошоссе. Групповая гонка, женщины.

09:00 - Прыжки в воду. Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины.

09:30 - Стрельба. 10 м, пневматическая винтовка, мужчины.

09:50 - Тяжелая атлетика. Весовая категория до 61 кг, мужчины.

10:15 - Стрельба из лука. Командный турнир, женщины.

12:15 - Дзюдо. Весовая категория до 52 кг, женщины.

12:45 - Дзюдо. Весовая категория до 66 кг, мужчины.

13:50 - Тяжелая атлетика. Весовая категория до 67 кг, мужчины.

13:50 - Фехтование. Рапира, женщины.

14:20 - Фехтование. Шпага, мужчины.

14:30 - Тхэквондо. Весовая категория до 57 кг, женщины.

14:45 - Тхэквондо. Весовая категория до 68 кг, мужчины.

Смотрите также: Календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы

На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже стартовала на соревнованиях. Для "сине-желтых" ОИ-2020 официально открыли лучники.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку