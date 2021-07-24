Билодид принесла Украине первую медаль Олимпиады-2020

20-летняя дзюдоистка выиграла схватку за "бронзу".

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020.

Наша спортсменка победила в поединке за 3-е место, где ее соперницей была 30-летняя Шира Ришони из Израиля. Она победила иппоном в конце схватки. Билодид выступала в весовой категории до 48 кг.

Отметим, что в финал двукратную чемпионку мира из Украины не пустила чемпионка мира 2017 года, японка Фуна Тонаки, выполнив удержание в дополнительное время.

В 1/8 финала 20-летняя Билодид победила представительницу Сербии Милицу Николич. А в 1/4 финала украинка одолела Катарину Косту из Португалии.

Билодид - двукратная чемпионка и самая молодая обладательница "золота" планетарного первенства в истории дзюдо. Первый титул она выиграла в 17 лет.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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