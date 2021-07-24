Дзюдоистка-рекордсменка Билодид не сумела пробиться в финал Олимпиады-2020

Дзюдоистка-рекордсменка Билодид не сумела пробиться в финал Олимпиады-2020

В полуфинальной схватке Дарья не справилась японкой Фуной Тонаки.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не смогла выйти в финал Олимпийских игр-2020.

В полуфинале весовой категории до 48 кг украинка уступила японке Фуни Тонаки, которая является чемпионкой мира 2017 года.

Напряженную схватку украинская дзюдоистка проиграла в дополнительное время - ее соперница выполнила удержание и поборется за "золото". Дарья же сегодня примет участие в поединке за "бронзу".

Добавим, что в 1/8 финала 20-летняя Билодид победила представительницу Сербии Милица Николич. А в 1/4 финала она одолела Катарину Косту из Португалии.

Билодид - двукратная чемпионка и самая молодая обладательница "золота" планетарного первенства в истории дзюдо. Первый титул она выиграла в 17 лет.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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