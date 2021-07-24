В Исландии из-за вспышки коронавируса усилили карантин

В стране ввели новые ограничения.

В Исландии от 24 июля до 13 августа усилили карантинные требования из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает RÚV.

В Исландии хотят сдержать вспышку инфекции, а потому усилили карантин, в частности ввели следующие ограничения:

На массовые собрания разрешено приходить до 200 человек, за исключением детей до 6 лет, и в людных местах требуется соблюдать дистанцию ​​не менее 1 метра.

В помещении нужно носить маску. Также маска обязательна там, где невозможно соблюдать дистанцию. Маленьких детей это требование не касается.

Спортзалы, бассейны, музеи должны будут принимать посетителей не более чем на 75% своей емкости и проводить дезинфекцию поверхностей.

Вводятся ограничения на пребывание в магазинах.

Спортивные соревнования разрешены с участием с участием до 100 человек, и до 200. Пункты продажи еды при этом должны быть закрыты.

Театрам и кино разрешено работать с максимальным количеством зрителей — 200 человек в помещении.

Рестораны и развлекательные заведения будут работать до 23 ч.

Напомним, в Минцифры объяснили, почему международные COVID-сертификаты еще не действуют в Украине.

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