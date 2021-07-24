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Самые ожидаемые видеоигры второй половины 2021 года

Самые ожидаемые видеоигры второй половины 2021 года

10 ожидаемых видеоигр второй половины 2021 года.

Многие долгожданные игровые релизы, которые были запланированы на 2020 год, перенесли из-за пандемии. Однако в 2021 году разработчики вновь начали активно представлять свои новые проекты.

Первая половина года уже успела порадовать геймеров выходом Resident Evil Village, Hitman 3, Little Nightmares 2 и других топовых игр. Вторая обещает быть не менее насыщенной.

Представляем подборку из 10 видеоигр, релиз которых назначен на вторую половину 2021 года.

Horizon Forbidden West

У второй части Horizon Zero Dawn нет точной даты выхода, но ее обещают выпустить на PS5 и PS4 в 2021 году. Новая экшен-RPG продолжит раскрывать историю приключений героини Элой в удивительном постапокалиптическом мире, наполненном зверообразными роботами.

Halo Infinite

Новая глава в приключениях Мастера Чифа была анонсирована еще в 2018 году. В 2020-м релиз перенесли на 2021-й. Точной даты пока нет. Однако этот научно-фантастический шутер по праву считается одной из самых ожидаемых игр года. Игра выйдет на платформах Xbox Series X/S, Xbox One и Windows.

Life Is Strange: True Colors

10 сентября 2021 года ожидается релиз пятой игры в серии Life Is Strange на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Приключенческий квест расскажет историю Алекс Чен, которой предстоит расследовать смерть брата, используя свою силу психической эмпатии.

Deathloop

Релиз этой стильной приключенческой игры в жанре экшн на PlayStation 5 и Windows запланирован на 14 сентября 2021 года. По сюжету, киллер Кольт Ван пытается выбраться из 24-часовой временной петли, в которой он застрял на острове Черный риф. Для этого ему нужно убить восьмерых особо важных персонажей. Проект выполнен в стиле 1960-х.

Far Cry 6

Долгожданный экшен-шутер выйдет 7 октября 2021 на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Это шестая основная игра популярной серии Far Cry. Новая часть повествует о борьбе участника сопротивления Дани Рохаса с жестоким диктатором Антоном Кастильо.

Back 4 Blood

"Духовная наследница" серии легендарных зомби-шутеров Left 4 Dead выйдет 12 октября 2021 года на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Игра также относится к жанрам шутер и survival horror. Сюжет разворачивается вокруг группы ветеранов, которых называют чистильщиками. Они собираются вместе, чтобы бороться с монстрами, которые возникли впоследствии зомби-апокалипсиса.

Battlefield 2042

22 октября 2021 года ожидается выход новой части Battlefield на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Сюжет игры расскажет о недалеком будущем, в котором большая часть ресурсов Земли израсходована, что приводит к противостоянию между РФ и США.

Marvels Guardians of the Galaxy

Проект в жанре action-adventure выйдет 26 октября 2021 года на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5, PS4 и Nintendo Switch. Часть серии Marvel Games. Главным героем игры выступит Питер Квилл известный как Звездный Лорд. Вместе с командой ему предстоит пройти множество испытаний, которые будут основательно приправлены фирменным юмором "Стражей".

Forza Horizon 5

Гоночный симулятор выйдет на платформах Xbox Series X/S, Xbox One и Windows 9 ноября 2021 года. Часть серии Forza. Получила звание самой ожидаемой игры от организаторов игровой онлайн-выставки E3 2021.

Dying Light 2: Stay Human

На платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4 выйдет 7 декабря 2021 года. Продолжение игры Dying Light, релиз которой состоялся 2015 году. Относится к жанрам survival horror и экшен-RPG. Сюжет развернется в европейском городе Вилльдор спустя 15 лет после зомби-эпидемии, которая была показана в оригинальной игре.

Узнайте больше об интересных играх, которые ожидают релиза, ознакомившись с нашей статьей "E3 2021: пять топовых трейлеров оригинальных игр".