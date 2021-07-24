Самые ожидаемые видеоигры второй половины 2021 года

10 ожидаемых видеоигр второй половины 2021 года.

Многие долгожданные игровые релизы, которые были запланированы на 2020 год, перенесли из-за пандемии. Однако в 2021 году разработчики вновь начали активно представлять свои новые проекты.

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Первая половина года уже успела порадовать геймеров выходом Resident Evil Village, Hitman 3, Little Nightmares 2 и других топовых игр. Вторая обещает быть не менее насыщенной.

Представляем подборку из 10 видеоигр, релиз которых назначен на вторую половину 2021 года.

Horizon Forbidden West

У второй части Horizon Zero Dawn нет точной даты выхода, но ее обещают выпустить на PS5 и PS4 в 2021 году. Новая экшен-RPG продолжит раскрывать историю приключений героини Элой в удивительном постапокалиптическом мире, наполненном зверообразными роботами.

Halo Infinite

Новая глава в приключениях Мастера Чифа была анонсирована еще в 2018 году. В 2020-м релиз перенесли на 2021-й. Точной даты пока нет. Однако этот научно-фантастический шутер по праву считается одной из самых ожидаемых игр года. Игра выйдет на платформах Xbox Series X/S, Xbox One и Windows.

Life Is Strange: True Colors

10 сентября 2021 года ожидается релиз пятой игры в серии Life Is Strange на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Приключенческий квест расскажет историю Алекс Чен, которой предстоит расследовать смерть брата, используя свою силу психической эмпатии.

Deathloop

Релиз этой стильной приключенческой игры в жанре экшн на PlayStation 5 и Windows запланирован на 14 сентября 2021 года. По сюжету, киллер Кольт Ван пытается выбраться из 24-часовой временной петли, в которой он застрял на острове Черный риф. Для этого ему нужно убить восьмерых особо важных персонажей. Проект выполнен в стиле 1960-х.

Far Cry 6

Долгожданный экшен-шутер выйдет 7 октября 2021 на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Это шестая основная игра популярной серии Far Cry. Новая часть повествует о борьбе участника сопротивления Дани Рохаса с жестоким диктатором Антоном Кастильо.

Back 4 Blood

"Духовная наследница" серии легендарных зомби-шутеров Left 4 Dead выйдет 12 октября 2021 года на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Игра также относится к жанрам шутер и survival horror. Сюжет разворачивается вокруг группы ветеранов, которых называют чистильщиками. Они собираются вместе, чтобы бороться с монстрами, которые возникли впоследствии зомби-апокалипсиса.

Battlefield 2042

22 октября 2021 года ожидается выход новой части Battlefield на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Сюжет игры расскажет о недалеком будущем, в котором большая часть ресурсов Земли израсходована, что приводит к противостоянию между РФ и США.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Проект в жанре action-adventure выйдет 26 октября 2021 года на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5, PS4 и Nintendo Switch. Часть серии Marvel Games. Главным героем игры выступит Питер Квилл известный как Звездный Лорд. Вместе с командой ему предстоит пройти множество испытаний, которые будут основательно приправлены фирменным юмором "Стражей".

Forza Horizon 5

Гоночный симулятор выйдет на платформах Xbox Series X/S, Xbox One и Windows 9 ноября 2021 года. Часть серии Forza. Получила звание самой ожидаемой игры от организаторов игровой онлайн-выставки E3 2021.

Dying Light 2: Stay Human

На платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4 выйдет 7 декабря 2021 года. Продолжение игры Dying Light, релиз которой состоялся 2015 году. Относится к жанрам survival horror и экшен-RPG. Сюжет развернется в европейском городе Вилльдор спустя 15 лет после зомби-эпидемии, которая была показана в оригинальной игре.

Узнайте больше об интересных играх, которые ожидают релиза, ознакомившись с нашей статьей "E3 2021: пять топовых трейлеров оригинальных игр".

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