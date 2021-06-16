E3 2021: пять топовых трейлеров оригинальных игр

Пять трейлеров оригинальных игр, презентованных на E3 2021.

Игровая онлайн-выставка E3 2021 состоялась 12–15 июня. На ней многие мировые разработчики презентовали свои проекты. Наиболее пристальное внимание было приковано к новым частям популярных игр, таким как Forza Horizon 5, Far Cry 6, Age of Empires IV, Battlefield 2042 и др.

Ранее мы уже делились деталями о второй части S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World.

В эту же подборку вошли лишь оригинальные проекты, не продолжения игровых серии или переиздания. Представляем пять самых многообещающих оригинальных игр, презентованных на E3 2021.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Разработчик: Deus Ex Eidos Montreal.

Релиз: 26 октября 2021 года.

Однопользовательская игра. Сюжет основан на отдельной истории о героях Marvel, которая не связанна с киновселенной. Однако, судя по трейлеру, в игре будет все, за что фанаты так любят "Стражей", включая музыку 80-х и обилие шуток.

Avatar: Frontiers of Pandora

Разработчик: Ubisoft (Massive Entertainment).

Дата выхода: 2022 год.

Экшен от первого лица в открытом мире. Играть предстоит за представителей расы На'ви с планеты Пандора, которые борются с людьми-захватчиками из RDA.

Redfall

Разработчик: Bethesda Game Studios.

Релиз: лето 2022 года.

Кооперативный шутер с открытым миром. По сюжету, команда из четырех человек сражается с вампирами и их приспешниками в городе Редфол штата Массачусетс, в котором злодеи устроили солнечное затмение и полностью отрезали его от внешнего мира.

Starfield

Разработчик: Bethesda Game Studios.

Релиз: 11 ноября 2022 года.

Научно-фантастическая RPG, действие которой развернется через 300 лет в будущем. Представители студии-разработчика характеризуют игру как "Skyrim в космосе ", "симулятор Хана Соло" и "NASA-панк".

We Are OFK

Разработчик: Team OFK.

Релиз: 2021 год.

Разработчик позиционирует игру как "интерактивный сериал", рассказывающий о начале карьеры инди-поп-группы OFK. Сюжет повествует о четырех ее участниках, их мечтах, стремлениях, отношениях и трудностях, с которыми сталкиваются герои на пути к славе.

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