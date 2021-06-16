E3 2021: п'ять топових трейлерів оригінальних ігор

П'ять трейлерів оригінальних ігор, які презентували на E3 2021.

Ігрова онлайн-виставка E3 2021 відбулася 12–15 червня. На ній чимало світових розробники презентували свої проєкти. Найбільше уваги було прикуто до нових частин популярних ігор, таких як Forza Horizon 5, Far Cry 6, Age of Empires IV, Battlefield 2042 та ін.

Раніше ми вже ділилися інформацією щодо другої частини S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World.

До цієї добірки увійшли лише оригінальні проєкти, не продовження ігрових серії чи перевидання. Представляємо п'ять найбільш багатообіцяючих оригінальних ігор, які були презентовані на E3 2021.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Розробник: Deus Ex Eidos Montreal.

Реліз: 26 жовтеня 2021 року.

Однокористувальницька гра. Сюжет заснований на окремій історії про героїв Marvel, яка не пов'язана з кіновсесвітом. Однак, судячи за трейлером, у грі буде все, за що фанати так люблять "Вартових", зокрема музика 80-х і багато жартів.

Avatar: Frontiers of Pandora

Розробник: Ubisoft (Massive Entertainment).

Дата виходу: 2022 рік.

Екшен від першої особи у відкритому світі. Грати доведеться за представників раси На'ві з планети Пандора, які борються з людьми-загарбниками із RDA.

Redfall

Розробник: Bethesda Game Studios.

Реліз: літо 2022 року.

Кооперативний шутер із відкритим світом. За сюжетом, команда з чотирьох осіб бореться з вампірами і їхніми поплічниками у місті Редфол штату Массачусетс, в якому лиходії влаштували сонячне затемнення і повністю відрізали його від зовнішнього світу.

Starfield

Розробник: Bethesda Game Studios.

Реліз: 11 листопада 2022 року.

Науково-фантастична RPG, дія якої розгорнеться через 300 років у майбутньому. Представники студії-розробника характеризують гру як "Skyrim у космосі", "симулятор Хана Соло" і "NASA-панк".

We Are OFK

Розробник: Team OFK.

Реліз: 2021 рік.

Розробник позиціонує гру як "інтерактивний серіал", що розповідає про початок кар'єри інді-поп-групи OFK. Сюжет оповідає про чотирьох її учасників, їхні мрії, прагнення, відносини і труднощі, з якими зіштовхуються герої на шляху до слави.

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