Топовые видеоигры, вышедшие в первой половине 2021 года

Лучшие видеоигры первой половины 2021 года.

2021 год еще продолжается, но первое полугодие уже успело порадовать геймеров достойным контентом. Предлагаем вспомнить лучшие игровые новинки 2021-го, вышедшие на ПК и консолях за прошедшие шесть месяцев.

Hitman 3

20 января игра вышла на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Позже также появилась на Nintendo Switch. Этот стелс-экшен стал восьмым проектом в основной серии Hitman и финальной частью трилогии World of Assassination. Игроку предстоит играть за киллера, имеющего собственное представление о борьбе со злом.

The Medium

Игра в жанре психологических ужасов вышла 28 января. Доступна на Windows, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Играть предстоит за духовного медиума Марианну, которая способна упокаивать страдающие души. Действие разворачивается, когда она получает звонок от Томаса, который обещает девушке объяснить природу ее способностей.

Little Nightmares 2

Вторая часть хоррор-платформера вышла 11 февраля. Доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Продолжает историю предыдущей игры. В новой предстоит играть уже не за Шестую, а за мальчика Моно, который путешествует с ней по опасным и жутким локациям.

It Takes Two

Приключенческий экшен для двух игроков вышел 26 марта на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. По сюжету, Коди и Мэй планирую развестись, но их дочь мечтает, чтобы родители "снова стали друзьями". С помощью волшебной книги и своих слез, девочка превращает их в кукол. В этом виде Коди и Мэй предстоит пройти множество испытаний, чтобы вернуть свои прежние чувства.

Outriders

Шутер вышел 1 апреля на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. Сюжет разворачивается на планете Энох, которую люди пытались колонизировать, но им помешал энергетический штормом. Однако были у него и другие последствия, обитатели планеты и колонисты получили сверхспособности.

Oddworld: Soulstorm

Релиз проекта состоялся 6 апреля. Игра доступна на Windows, PS5 и PS4. Новая часть выступает продолжением Oddworld: New 'n' Tasty, вышедшей в 2014 году, и переосмыслением Oddworld: Abe's Exoddus, релиз которой состоялся еще в 1998-м. Главный герой мудокон Эйб сражается за свободу своего народа, который вынужден влачить рабское существование на заводах, рискуя стать сырьем.

Returnal

30 апреля состоялся релиз игры в жанрах шутер и психологический хоррор на PlayStation 5. Согласно сюжету, исследовательница Селена Вассос самовольно решает посетить планету Атропос, чтобы исследовать сигнал "Белой тени", который кажется ей знакомым, но ее корабль получает серьезные повреждения при посадке.

Изучая планету, она находит свои собственные трупы. Селена узнает, что находится в своеобразной временной петле. Каждый раз, умирая, она возвращается к моменту крушения своего корабля.

Resident Evil Village

7 мая на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4 вышла новая часть эталонной серии игр в жанре survival horror. Ее сюжет продолжает историю, рассказанную в Resident Evil 7. В ней Итан Уинтерс вместе с женой оказывается в деревне в Трансильвании, где вынужден столкнуться с демоническими антагонистами.

Necromunda: Hired Gun

Шутер в сеттинге вселенной Warhammer 40 000 вышел 1 июня. Доступен на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5 и PS4. События игры происходят на планете Некромунда, которая состоит из переполненных мегаполисов и пустынь. Главный герой – наемник, которому предстоит выпутываться из непростых историй во враждебном городе.

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