Португалия открывает свои границы для украинцев: условия въезда

Португалия открывает свои границы для украинцев: условия въезда

Свободный въезд украинцев на континентальную Португалию разрешен пока временно — от 26 июля по 8 августа.

С понедельника, 26 июля, Португалия открывает границы для для всех типов путешествий украинцев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что въезд украинцев на континентальную Португалию разрешен временно — с 26 июля по 8 августа.

Для въезда необходимо иметь с собой:

справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

или справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Также читайте SkyUp запускает рейсы из Киева на Мадейру: когда это произойдет и какие условия въезда в Португалию

Также въезд разрешен владельцам выданного в любой стране ЕС COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте). Украинцы, прибывшие в Португалию без Европейского сертификата вакцинации, кроме тестов на COVID-19 должны иметь с собой:

действительный вид на жительство в этой стране;

документы, подтверждающие статус "члена семьи гражданина ЕС".

На Мадейру и на Азорские острова въезд для граждан Украины разрешен с любой целью, в том числе туристические путешествия по безвизу.

Пассажиры, прибывающие в Португалию на авиарейсах из Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и Великобритании, обязаны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней после прибытия.

Напомним, в Португалии заявили о начале четвертой волны коронавируса. В стране штамм "Дельта" стал причиной почти 90% новых случаев заболевания.

Также с 26 июля Финляндия открывает свои границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации .

открывает свои границы для украинцев, которые прошли полный курс . Эстония, Латвия и Литва позволили въезд украинцев для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС.

въезд украинцев для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС. С 17 июля для въезда всех украинских граждан открылась Дания, в том числе и туристов.

Новости мира: Франция уже открыла границы для украинцев, а в Швецию можно будет ехать с 26 июля

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку