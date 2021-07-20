Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев

Посетить Финляндию смогут и те украинцы, которые получили прививки китайским CoronaVac или индийским CoviShield.

От 26 июля Финляндия открывает свои границы для украинских, которые прошли полный курс вакцинации.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Тwitter.

Финляндия признает такие вакцины (в том числе китайские и индийские препараты):

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna)

Vaxzevria (ранее AstraZeneca)

Janssen (Johnson & Johnson)

BIBP/Sinopharm

CoviShield

CoronaVac

Пересечение границы Финляндии украинцам на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждении о том, что человек переболел COVID-19 будет разрешено исключительно при наличии важной причины для поездки.

Ранее стало известно, что Канада откроет границы для вакцинированных туристов.

Также Виктор Ляшко заявил, что вскоре Евросоюз разрешит въезд гражданам, которые привиты китайской вакциной CoronaVac.

Новости мира: Нидерланды и Австрия открыли границы для вакцинированных украинцев

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