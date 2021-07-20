Как не потерять ребенка: советы от полиции

Как не потерять ребенка: советы от полиции

Если ваш ребенок все-таки потерялся — главное не паниковать и придерживаться определенного плана действий.

Дети теряются внезапно и неожиданно. Никому не хочется думать о плохом и каждый уверен, что с ним это точно не случится. Но, к сожалению, в современном ритме жизни уследить за детьми становится практически невозможным.

В полиции дали несколько советов родителям, как действовать, когда исчез ребенок. Если ситуация случилась — дети тоже должны правильно реагировать.

Простые, но важные рекомендации от полиции:

✅ Положите в карман ребенку записку с именем и фамилией, телефоном родителей и адресом или изучите с ребенком эти данные, они могут существенно облегчить поиски.

✅ Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.

✅ Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь к администрации. Видеокамеры и громкая связь помогут его разыскать.

✅ Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен.

✅ Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью — это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

✅ Ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему не говорили и не обещали.

✅ Тренируйте ситуации, когда малыш теряется — ребенок должен четко знать, как действовать.

✅ Приобретите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: она даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.

✅ Никогда не пугайте ребенка полицией. У ребенка вырабатывается страх, и если он попадет в беду, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.

Напомним, в Тернопольской области в 23:30 исчезла 2-летняя девочка, которая играла во дворе. Родители и соседи сначала самостоятельно искали ребенка, однако впоследствии обратились в полицию.

Правоохранители с тепловизорами искали ребенка и объезжали окрестные села. Ребенка нашли в 1:30 в 2 километрах от ее родного села. Девочка сидела в сорняках.

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