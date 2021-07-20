Канада откроет границы для вакцинированных туристов: названа дата

Полную вакцинацию нужно будет подтвердить документами.

Канада открывает свои границы для полностью вакцинированных жителей США с 9 августа, а для путешественников других стран - с 7 сентября.

Об это информирует СBC News.

Дети в возрасте до 12 лет пока не будут сидеть на карантине после въезда в Канаду и смогут передвигаться вместе со своими родителями, если они будут соблюдать меры общественного здравоохранения. При этом таким детям рекомендуется избегать групповых занятий, например, в школе, лагерях и детских садах.

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Туристы, въезжающие в Канаду, должны будут предоставить доказательства на английском или французском языках того, что они полностью привились одной из вакцин, разрешенных для использования в Канаде - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, причем - за 14 дней до прибытия.

Также путешественники советуют использовать правительственный портал ArriveCAN для предоставления личной информации об вакцинации. Если правила будут соблюдены, то им не придется проходить карантин по прибытии в Канаду.

Между тем в Канаде рекомендуют отказаться от повторной вакцинации препаратом AstraZeneca.

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