В Багдаде прогремел взрыв: 30 человек погибли

Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько лавок на базаре.

Жертвами теракта в Багдаде стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

На рынке в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр сработало взрывное устройство. В этот момент там было особенно многолюдно, поскольку многие жители города целыми семьями с детьми пришли, чтобы купить все необходимое перед одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрам, который в 2021 году в большинстве арабских стран выпадает на 20-22 июля.

Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько лавок, люди в панике пытались убежать по проходам между торговыми рядами.

Силовики подтвердили, что в теракте было использовано самодельное взрывное устройство. Также есть информация, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой.

Ответственность теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

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